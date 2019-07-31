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NBA／戴維斯「賣我」遭撻伐 新隊友達德利力挺

2019-07-31 17:42聯合新聞網 綜合報導

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勇士教頭柯爾（Steve Kerr）先前不滿戴維斯（Anthony Davis）「賣我」行徑，於訪問時公開撻伐，不過，戴維斯湖人新隊友達德利（Jared Dudley）可不同意柯爾看法。

柯爾日前於廣播節目《The Warrior Insider》批評戴維斯不尊重球隊及簽訂的合約，戴維斯尚未跳出來回擊，隊友達德利就先站出來擋子彈，反駁說，「當球隊簽一個球員的初衷改變了，為什麼球員不能尋求交易？好比說，嘿！我們想贏球喔！但是我們必須重建。這個球員可能因此一年後會被球隊主動交易走，然後身上帶著三年合約，為什麼球隊可以啟動交易，球員就不能主動出擊？」

達德利接著說：「喬治（Paul George）也要求交易，但沒人管，因為他不像戴維斯公開消息，而戴維斯因此被撻伐。所以我們可以得知，球員要求交易可以，但是要私底下講，很顯然戴維斯知道如果他不把事情公開，很難有機會離隊。也因此球員會公開求售。」

據雅虎體育報導，雖達德利這番言論看似有理，但仍忽略一些小細節，首先喬治跟戴維斯兩人處境完全不同，儘管喬治要求交易，但他付出了整個賽季才私底下提出要求，反之戴維斯則是季中半路殺出公開尋求交易，甚至迫使鵜鶘大半時間將他下放板凳，兩者處境截然不同。

最終，兩名球員都達成了自己的目的，鵜鶘也拿到了未來的資產，還收獲了狀元郎威廉森（Zion Williamson）加速重建，或許過程不愉快，但結果對雙方來說可謂雙贏。

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