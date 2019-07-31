NBA／重現頂尖對決 葛登盼拉文、威廉森參加灌籃大賽

2019-07-31 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



葛登。 路透 分享 facebook 2016年在全明星周灌籃大賽上與拉文（Zach LaVine）上演的頂尖對決仍歷歷在目，奧蘭多魔術前鋒葛登（Aaron Gordon）在今年1月份就透露將在明年復出參賽後，近日更直接點名要拉文與今年選秀狀元紐奧良鵜鶘威廉森（Zion Williamson）一同參與，帶給球迷一場灌籃饗宴。

葛登與拉文2016年在灌籃大賽的對決，被籃球圈公認是近年來競爭度與水準最高的一場賽事，而在今年初葛登就曾預告考慮在明年復出，原因不是別的，正是因為2020年明星賽將在芝加哥登場，身為地主的拉文將可能在球迷的期盼下再度挑戰灌籃大賽，這也讓葛登躍躍欲試。

在今天接受美國媒體訪問時，葛登也預告自己已經做好在灌籃大賽復出的準備，「是的，目前狀況看起來會朝著這樣發展，不過這一切還是要端看NBA官方怎麼做，至少我們是有意願參加的。」

除了拉文外，葛登還點名了希望鵜鶘狀元威廉森也能夠一同參與，從高中時期就名滿全美的威廉森，雖然屬於重量級的野獸派灌籃好手，但優異的協調性與彈跳能力讓他能夠輕易的做出各種灌籃動作，如三人能夠一同參賽，將有機會將近年猶如一攤死水的灌籃大賽再度注入新活力。