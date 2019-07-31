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NBA／季後賽熱門 賭盤最看好公鹿、76人

2019-07-31 15:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

季後賽熱門 賭盤最看好公鹿、76人。 路透
季後賽熱門 賭盤最看好公鹿、76人。 路透
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NBA自由市場今年十分熱鬧，不過幾支大力補搶的隊伍卻沒受到賭盤看好，美國「Caesars Sportsbook」今天公告的晉級季後賽看好度，前兩名分別是公鹿隊和76人隊，灰熊隊和太陽隊則是最被「看衰」。

根據Caesars Sportsbook公布的賠率，上季摘下東區頭號種子的公鹿賠率是-5000，意謂下注5000元只能贏100元，第二名的76人則是-4000，新球季要挑戰衛冕的暴龍隊是-400；西區部分，擁有雷納德和喬治兩大球星的快艇隊賠率-2500，爵士隊-1600，火箭隊-1400，湖人-1200，連五季打進總冠軍賽的勇士是-400。

上季勇士是最被看好晉級季後賽的隊伍，賠率最高曾到-20000，今年雖仍被看好，但在杜蘭特轉戰籃網隊、湯普森養傷下，賠率天差地遠。

不過根據拉斯維加斯賭盤開出的賠率，快艇成為雷納德最被看好的下季去處，賠率是-200，意謂下注200元只能贏100元，第二名才是續留暴龍，賠率是+125，代表下注100元可獲得125元，尼克隊、勇士隊和湖人隊依序是3到5名，且賠率有達到+900。

灰熊和太陽則是最不被看好前進季後賽的球隊，兩支隊伍賠率都是+1500，代表若是晉級季後賽，下注的球迷每100元可賺進1500元。

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