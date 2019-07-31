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NBA／當兒子球迷太搶戲 詹姆斯遭批評

2019-07-31 13:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹姆斯亂入兒子比賽還大秀灌籃，反遭致批評。 截圖自畫面
詹姆斯亂入兒子比賽還大秀灌籃，反遭致批評。 截圖自畫面
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人紅是非多，湖人隊當家球星「小皇帝詹姆斯（LeBron James）上周看兒子小詹姆斯（Bronny James）比賽的激情動作影片引起許多討論，且正反意見都有，福斯廣播公司體育台（Fox Sports）專欄作家懷特洛克（Jason Whitlock）批詹姆斯讓比賽失焦，塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）則是聲援詹姆斯。

小詹姆斯上周末到拉斯維加斯參加「Big Time Hoops」邀請賽冠軍戰，這是他為北岸藍籌隊（The North Coast Blue Chips）打的最後一場比賽，詹姆斯除在場下當球迷，球隊熱身時還突然加入大秀灌籃

比賽過程小詹姆斯一次從弧頂直接運球突破到禁區單手爆扣後，場下的詹姆斯比兒子更激動，直接進到球場慶祝，另一次北岸藍籌隊完成空中接力灌籃，一樣衝上場的詹姆斯甚至將球鞋遺落在球場，還是球員把鞋遞給他。

詹姆斯為兒子熱情投入的舉動獲得大多數的正面評價，但也有些負面看法，像懷特洛克（Jason Whitlock）就認為詹姆斯讓比賽失焦，「詹姆斯該像他給媽媽的建議，屁股坐好。」

不過許多球員和評論都站在詹姆斯這方，讚「小皇帝」積極參與孩子成長，泰托姆就在推特發文說，現在有太多父親並不支持孩子，詹姆斯卻是另個極端，毫無保留展現對小孩表現的快樂情緒，「這很瘋狂，我迫不及待想看我兒子快點長大，不論他想做什麼我也會全力支持！」

詹姆斯小皇帝塞爾蒂克
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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