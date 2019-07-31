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NBA／3年1億美金 麥凱倫和拓荒者續約

2019-07-31 08:15聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA明星後衛麥凱倫（CJ McCollum）確定和拓荒者隊延長合約，雙方達成3年1億美元共識，新合約將從2021-22球季開始，代表和後場搭檔里拉德（Damian Lillard）到2024年都是隊友。

麥凱倫2017年和拓荒者簽下4年1億6百萬美金合約，舊合約已走完一半，續約後將使他5年合約達1億5700萬美元；他和拓荒者的續約消息是經紀公司「Excel Sports」的經紀人戈爾菲德（Sam Goldfeder）透露給美國《ESPN》。

戈爾菲德於美國時間周二和拓荒者總管歐希利（Neil Olshey）達成協議，歐希利說：「麥可倫是球隊的基石，也在未來扮演重要角色，這次續約代表麥凱倫、拓荒者和這座城市的堅定承諾。」

麥凱倫2013年選秀會被拓荒者第一輪第10順位挑走後，始終穿著同樣戰袍，他和里拉德組成拓荒者後場「雙槍」，是球隊連闖季後賽的要角；27歲的麥凱倫近兩季例行賽場均都是21分，季後賽都再升級，場均得分分別是25.3分和24.7分，2016年還獲得年度最佳進步獎。

麥凱倫續約前，里拉德才以4年1億9600萬美元和拓荒者延續合作關係，直到2025年才會成為自由球員。

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