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新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00特約記者李亦伸

NBA今年夏天出現史上最大變局，超過10名一線、二線球星轉隊，快艇、76人、爵士、湖人、金塊、火箭都在一個夏天華麗轉身，成為更好爭冠球隊。新賽季最可能大爆發球星，勇士柯瑞第一，雷霆保羅第二，塞爾蒂克泰托姆排第三。

1、柯瑞 ( 金州勇士 )

勇士連續第五年打進總冠軍賽，今年夏天勇士失去杜蘭特、卡珍斯，傷了湯普森，交易伊古達拉，裁了李文斯頓，全隊只剩下核心球星柯瑞。柯瑞新球季的戰術角色、出手次數、球權都將大量增加，他必須展現更全面攻擊力，利用個人出色投籃和三分球帶動勇士。

幾乎所有媒體、專家年度MVP預測都把柯瑞列在前三名，因為柯瑞的戰術角色、個人表現、出手、球權和數據都將會大大提升，在湯普森明年三月復出之前，柯瑞的表現和比賽內容將會決定勇士的戰力和戰績。

過去兩年由於杜蘭特加盟，柯瑞犧牲個人球權、角色、出手，成就團隊和杜蘭特，但柯瑞的數據和表現還是聯盟一線球星等級。以往很多時間打「無球」的柯瑞，新賽季除了無球、掩護、跑動，他的持球進攻和擋拆機會也會增加，柯瑞的發揮將會決定勇士一切。

杜蘭特離開、湯普森養傷，羅素還要適應，勇士在新球季勢必需要柯瑞火力全開，他在不用...
杜蘭特離開、湯普森養傷，羅素還要適應，勇士在新球季勢必需要柯瑞火力全開，他在不用客氣的情況下，怎麼可能不爆發？ 歐新社資料照片
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預測：柯瑞將會打出場均30分、7助攻、5籃板的MVP數據。

2、保羅 ( 奧克拉荷馬雷霆 )

35歲保羅被火箭交易到雷霆，未來一年他將成為雷霆指揮官和領袖，負責帶領這支年輕、重建的球隊前進，這是保羅的專長，保羅也能掌握所有節奏、球權、擋拆和攻防轉換，打出他的球技和價值。

保羅雖然有年紀，過去兩年經常被傷病所困，但保羅其實仍是聯盟前20名球星，他的狀況或有下滑，但掌控比賽能力、創造空間，幫助隊友更好的組織還是聯盟第一級控球後衛。

雷霆有可能在保羅帶動下打出不同風格和團隊，雷霆只要不受傷兵所困，在保羅帶動下雷霆還是有拚季後賽名額的可能。

保羅來到雷霆之後，不用再配合哈登打球，而是年輕球員要配合他的打法，同時也沒有爭冠...
保羅來到雷霆之後，不用再配合哈登打球，而是年輕球員要配合他的打法，同時也沒有爭冠壓力，甚至可能連搶季後賽壓力都沒，正是他重新發揮創意的好時機。 歐新社資料照片
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預測：保羅新賽季有機會創造22分、10助攻、6籃板數據。

3、泰托姆 ( 波士頓塞爾蒂克 )

塞爾蒂克一個夏天走了厄文、霍福特、莫里斯、羅齊爾，泰托姆忽然變成全隊最重要球星和戰術核心。在新主控華克負責主導的節奏、打法、組織體系，泰托姆將會成為全隊得分王和戰術核心。

華克並不是一名球霸，他擅長打擋切、組織、突破分球，也有穩定外線能力，但他不像厄文、羅齊爾那般更喜歡自己持球單打，少了更多單打、一對一，泰托姆的發揮空間、球權和出手次數都會增加，他也能打出生涯最好一季，並且成為東區明星球員。

搭配的隊友不同，打法和體系不同，少了單打和一對一，球權更多轉移，泰托姆的天賦和進攻能力都會加倍發揮，他是塞爾蒂克新賽季第一球星，也是塞爾蒂克重新成為競爭者得分王。

泰托姆不過才打了兩季NBA，就一直有想當老大的企圖心，想不到一夕之間他竟然真的成...
泰托姆不過才打了兩季NBA，就一直有想當老大的企圖心，想不到一夕之間他竟然真的成了球隊領袖，新球季就看他是否真夠資格了！ 歐新社資料照片
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預測：泰托姆新賽季預估可以打出23分、7籃板、4助攻。

柯瑞保羅

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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