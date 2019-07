NBA／想學韋德巡迴道別 訓練師力挺安東尼

安東尼準備好重回聯盟,希望能像好兄弟韋德一樣有個巡迴告別賽季。 歐新社 分享 facebook

曾經的10屆全明星安東尼(Carmelo Anthony),去年跟火箭分手後至今仍在尋找重返舞台機會,對此安東尼的訓練師布里克利(Chris Brickley)於節目首訪時表示,「甜瓜」百分之百準備好重回NBA,而且他希望能像同為「香蕉船兄弟」的韋德(Dwayne Wade)一樣巡迴道別。

布里克利不僅強調,跟他長期合作的安東尼比起聯盟中60-70%的球員還要強,他也表示安東尼想要的只是一個跟好兄弟韋德相同的告別賽季,他說:「可能球隊會認為安東尼會耍大牌,但事實不是這樣。他只希望能有最後一個賽季,能跟大家告別的賽季,就像韋德那樣,跟其他人交換球衣。他有個很棒的生涯,會成為名人堂,希望他能回到NBA。」

除了自家訓練師為安東尼挺身而出,拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)也在推特上聲援安東尼,先是貼出「一人一票讓甜瓜有道別賽季(Vote for Melo farewell season)」,隨後又堅決表示「甜瓜理應有球隊」。

We don’t have money. But Melo should be playin https://t.co/E1chjpBlkn