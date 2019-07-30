NBA／想學韋德巡迴道別 訓練師力挺安東尼

2019-07-30 18:28 聯合新聞網 綜合報導



安東尼準備好重回聯盟，希望能像好兄弟韋德一樣有個巡迴告別賽季。 歐新社 分享 facebook

曾經的10屆全明星安東尼（Carmelo Anthony），去年跟火箭分手後至今仍在尋找重返舞台機會，對此安東尼的訓練師布里克利（Chris Brickley）於節目首訪時表示，「甜瓜」百分之百準備好重回NBA，而且他希望能像同為「香蕉船兄弟」的韋德（Dwayne Wade）一樣巡迴道別。

布里克利不僅強調，跟他長期合作的安東尼比起聯盟中60-70%的球員還要強，他也表示安東尼想要的只是一個跟好兄弟韋德相同的告別賽季，他說：「可能球隊會認為安東尼會耍大牌，但事實不是這樣。他只希望能有最後一個賽季，能跟大家告別的賽季，就像韋德那樣，跟其他人交換球衣。他有個很棒的生涯，會成為名人堂，希望他能回到NBA。」

除了自家訓練師為安東尼挺身而出，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）也在推特上聲援安東尼，先是貼出「一人一票讓甜瓜有道別賽季（Vote for Melo farewell season）」，隨後又堅決表示「甜瓜理應有球隊」。

We don’t have money. But Melo should be playin https://t.co/E1chjpBlkn — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 29, 2019

安東尼上個賽季僅在火箭出賽10場，後被轉賣至公牛隨即遭裁，雖仍留下13.4分、5.4籃板、0.5助攻的數據，然效率已大不如前，整體命中率僅40.5%，三分命中率則是32.8%。