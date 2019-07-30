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NBA／全力追逐總冠軍 戴維斯要先克服「怕黑」

2019-07-30 14:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴維斯直言生涯最大目標就是NBA總冠軍，退役前都會盡力追尋最高榮耀。 路透
戴維斯直言生涯最大目標就是NBA總冠軍，退役前都會盡力追尋最高榮耀。 路透
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拿過NCAA冠軍、奧運金牌，還六度入選NBA全明星賽，湖人隊前鋒戴維斯（Anthony Davis）球員生涯仍有缺憾，他直言，最大目標就是NBA總冠軍，退役前都會盡力追尋最高榮耀。

戴維斯上《ESPN廣播網》節目「Thats What She Said」擔任來賓時提到，若球員生涯結束時，仍沒贏過總冠軍，「我會覺得這是我生涯最大的敗筆，但就現在來說，我球場上和球場外還有很多事情要做，所以我不覺得在任何事上失敗了，我認為我要持續努力直到成功。」

戴維斯2012年NBA選秀會成「狀元」，但在鵜鶘隊的7個球季只嘗過兩次季後賽滋味，走得最遠的一次就是2018年西區第二輪5場不敵最後完成衛冕的勇士隊，這兩年要求「賣我」的聲音也時有所聞。

今年夏天戴維斯真的被送到湖人隊，和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）組成聯盟最有話題之一的新組合，也讓紫金軍團的奪冠看好綠直直升，在賭盤僅次於洛城另支球隊快艇隊。

湖人已連6年被拒於季後賽門外，創下隊史最長紀錄，總經理佩林卡（Rob Pelinka）先前在戴維斯記者會就已強調球隊重返榮耀的目標，「對我們來說，沒拿到總冠軍都稱不上成功，所以我們會記取上季的經驗，因為我們沒贏得總冠軍。」

雖被視為紫金軍團重返榮耀的重要成員，戴維斯卻有當務之急要先克服，湖人主場史坦波中心將燈光集中在球場的劇場型照明方式，讓「怕黑」的戴維斯有點擔心，他透露自己睡覺時，還是會將電視打開，浴室的燈也不會關掉，「我希望不要害怕黑暗，我小時候看太多可怕的電影了，這完全影響我。」

戴維斯湖人NBA
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