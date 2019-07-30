NBA／綠衫軍不合因厄文？ 史馬特：他是很棒隊友

2019-07-30 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



衫軍後衛史馬特接受訪問時闢謠，他稱轉戰籃網隊的厄文是「很棒的隊友」。 路透 分享 facebook

塞爾蒂克隊上個賽季傳出內部不合，許多矛頭都指向明星後衛厄文（Kyrie Irving），不過綠衫軍後衛史馬特（Marcus Smart）上美國《ESPN》節目「The Jump」時闢謠，他稱轉戰籃網隊的厄文是「很棒的隊友」，他母親過世時，厄文就時第一時間傳訊息給他的其中一人。

史馬特也提到，他和厄文常聊天，進行很深度的對話，「內容甚至和籃球無關。」他認為厄文常遭誤解，球隊上季的狀況不該矛頭都指向同一人，但也承認休息室的氣氛並不尋常，「讓我們直言不諱，對吧？這是真的，我們已經失衡，每個人都身處其中。」

正如外界所指，塞爾蒂克的內部問題始於一些球員技巧還沒臻於完美，為了球隊利益必須犧牲上場時間或出手次數，造成球隊氣氛詭異，但史馬特說，下了球場的綠衫軍成員常相約，彼此相處十分和樂。

史馬特也談到今年世界盃美國隊的球星缺席狀況，他認為目前參加相挺國家隊的綠衫軍球員，像是華克（Kemba Walker）、泰托姆（Jayson Tatum），或許加上布朗（Jaylen Brown），當然還有自己，都該獲得2020年東京奧運的特別保障。

他在節目上也談到先前在奧克拉荷馬和球迷的爭執，以及季後賽和76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）的交鋒，另外也特別提到，媒體和球迷普遍不看好新球季的綠衫軍，「他們百分百低估我們，誠實的說，這正是我們所樂見。」