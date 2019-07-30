NBA／僅湖人給機會 佛蓋爾：沒球隊對我有興趣

2019-07-30 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人隊新教頭佛蓋爾（Frank Vogel）透露，今年一度是乏人問津，直到湖人隊找上他。 路透 分享 facebook

不同於2016年被溜馬隊炒魷魚後很快就有新工作，湖人隊新教頭佛蓋爾（Frank Vogel）透露，今年一度是乏人問津，似乎沒有球隊對他有興趣，讓他一度自我懷疑，是湖人隊讓他看到新生機。

佛蓋爾執教溜馬時期，球隊勝率達5成8，6季內有5季闖季後賽，還曾率隊連兩年打進分區決賽。2016年他雖遭「大鳥」柏德（Larry Bird）開除，很快就受到包括尼克隊、灰熊隊和火箭隊等關愛目光，最終也和魔術隊簽下4年2200萬美金合約。

不過在魔術前兩個球季，他只分別率隊打出29勝和25勝的戰績，合約還沒走完就在去年被炒，且接手魔術總教頭的克里佛（Steve Clifford）在同樣陣容下找到成功之道，讓佛蓋爾處境更尷尬。

佛蓋爾說，在魔術時期沒有執教溜馬的成功資歷，「所以我感覺整個聯盟對我沒有太多興趣，我不知道是否對自己產生任何懷疑，但這的確造成傷害。」他提到，身為教練，想帶著球隊打出好球、打出團隊，分享球，透過防守贏得勝利，但卻無法盡如人意，「你無法總是擁有成功。」

在紫金軍團重回總教練身分，佛蓋爾面臨的挑戰也不少，湖人除了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），今年夏天還換來戴維斯（Anthony Davis），能否角逐總冠軍就考驗佛蓋爾能力。