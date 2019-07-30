NBA／美媒列自由市場7大戰將 林書豪排首位

2019-07-30 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今年NBA自由市場一開啟，重磅消息就頻頻傳出，現在則是趨於平靜，美國媒體《NBC Sports》特別整理出自由市場的7名現有好手，剛結束寶島行的「哈佛小子」林書豪就名列首位。

林書豪上周在台灣佈道會落淚自白「NBA好像放棄我」，影片傳回美國也引發討論。《NBC Sports》指出，林書豪上季季後賽角色雖不吃重，但球團高層應該要記得，他作為替補後衛還是有稱職表現，上季在老鷹隊和暴龍平均仍有9.6分和3.1助攻，知道如何帶起球隊節奏，可以攻擊籃框，外線也有一定能力，不該被低估。

報導也指出，俄羅斯豪門球隊中央陸軍（CSKA Moscow）有意網羅林書豪，但還不清楚「哈佛小子」下一步的決定。

排在第2位的自由市場「遺珠」是薛姆波特（Iman Shumpert），他上季為火箭打了8場季後賽，若是有球隊需要一名好用的搖擺人，《NBC Sports》認為薛姆波特可以是那名「對的人」。

第3位和第4位都是「大齡」球員，分別是39歲的克勞佛（Jamal Crawford）及42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）。曾3度獲選最佳第六人的克勞佛，上季仍有場均7.9分貢獻，可以做為板凳火力支援者；卡特上季則是展現高效率，且他受到球迷愛戴，又能扮演休息室的領導者，是替補陣容的可用之兵。

受到點名的5到7位分別是史密斯（J.R. Smith）、傑雷科（Jonas Jerebko）和塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）。