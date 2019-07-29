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NBA／華克電話遊說 康特：冠軍比金錢重要

2019-07-29 15:17聯合報 記者林宋以情╱即時報導

康特透露選擇塞爾蒂克的原因，包括受到華克(左)電話招募讓他動心。 美聯社
康特透露選擇塞爾蒂克的原因，包括受到華克(左)電話招募讓他動心。 美聯社
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上季幫助拓荒者殺入西區決賽，土耳其中鋒康特（Enes Kanter）今夏投奔塞爾蒂克，9年生涯中效力第5個東家，康特表示，對他而言最重要的並非金錢，而是能夠加盟到全隊上下一心，攜手拚冠的球隊，才是他的首要考量。

康特上季季中先是被尼克隊釋出，輾轉加盟拓荒者後事實頂替上左腳骨折的諾基奇（Jusuf Nurkic），季後賽繳出場均11.4分、9.6籃板、1.2助攻，好表現也為自己贏得一份兩年1000萬美元（約台幣3.13億元）合約。

新球季改當綠衫軍，康特近日接受訪問對自己的選擇侃侃而談，表示9年聯盟經驗讓他瞭解到，雖然對很多人而言金錢很重要，但他卻更看重能加盟到一支團結一心的球隊，「一支能夠共同為總冠軍努力的球隊，才是最重要的。或許金錢很重要，但對我說贏球放在第一位。」

康特另外透露，最終選擇波士頓落腳，還有一大主因是來自華克。康特表示，上季離開尼克後，就不斷聽到塞爾蒂克的名字，但自己當時苦無機會和球團接觸，直到今夏進入自由市場，總算和總管安吉（Danny Ainge）接觸，第二次接到安吉來電，說話的卻是華克（Kemba Walker）。

康特表示，華克問他，「嘿老兄，我們要一起打拚嗎？」並告訴康特所有關於球隊的一切。康特說，「這也顯現了華克是怎麼樣的領袖，這也是我加盟綠衫軍最大的原因。」

華克塞爾蒂克尼克

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