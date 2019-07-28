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NBA／美國男籃該找甜瓜 柏金斯：沒人比他需要舞台

2019-07-28 20:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

世界盃男籃賽9月中國大陸開打，但集訓前美國男籃隊湧現退訓潮，讓今年星光度大減。前雷霆隊球星柏金斯（Kendrick Perkins）就呼籲，美國隊應該張開雙臂，歡迎三度奧運金牌成員安東尼Carmelo Anthony）。

今夏球員為美國男籃隊拚戰意願大減，眾多明星球員從哈登（James Harden ）、戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）等皆以備戰新球季為由辭退，甚至最近獲邀的射手瑞迪克（JJ Redick）也婉拒，讓5月初就將在拉斯維加斯開訓的美國隊，星光黯淡。

但即使如此，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）日前仍爆料，表示美國男籃不打算徵召經驗國際賽戰功彪炳的安東尼，讓轉任球評的柏金斯忍不住聲援「甜瓜」。

「有報導指出美國隊沒有意願找安東尼，不知道這消息是否正確。」柏金斯表示，「但美國男籃應該要雙手歡迎安東尼。他比任何人都還需要這個舞台，這才是講義氣吧。」

日前公布17人大名單中，僅有羅瑞（Kyle Lowry）、華克（Kemba Walker）、 佐蒙德（Andre Drummond）、米道頓（Khris Middleton）、洛培茲（Brook Lopez）5名明星球員。而安東尼生涯10度入選明星賽，且是四屆奧運元老，手握奧運3金，並在2006年世界盃前身日本世錦賽奪銅。

安東尼Carmelo Anthony
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