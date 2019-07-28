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環法自由車／22歲哥倫比亞小將封王在即 近110年最年輕

2019-07-28 08:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

2019年環法自由車賽已經進行完20站賽事，今天前進巴黎做最後的巡禮，按照往例，車手排名在最終站並不會有太多的變化，若無意外，目前擁有1分11秒領先的哥倫比亞車手伯爾納（Egan Bernal），將以22歲之齡，成為近110年來最年輕的黃衫贏家。

伯爾納是去年冠軍湯瑪斯（Geraint Thomas）的隊友，同屬英力士車隊（原天空車隊），兩人在第20站搭肩通過終點，頗有提前慶祝黃衫轉給自家小將繼承的意味，湯瑪斯目前以總成績79小時54分03秒排在第二名。

沒能完成衛冕的湯瑪斯展現氣度，在推特上寫著，「恭喜伯爾納，了不起的車手，是我們的第一名。」

伯爾納去年第一年加入英力士車隊在環法留下15名的佳績，今年即將進一步為車隊完成五連霸，接在三連冠前輩弗魯姆（Chris Froome）和湯瑪斯之後封王。

過去環法最年輕冠軍車手是1909年的盧森堡代表輝柏（Francois Faber），現在伯爾納不但將追平其22歲的紀錄，而且還會一同打包象徵最佳年輕車手的白衫。

除此之外，伯爾納也會成為第一位奪下環法的哥倫比亞車手，他說，「哥倫比亞就快贏得環法了，我們已經贏過環義大利、環西班牙，但還缺環法，而我是即將達成的那人，這真是莫大的榮幸。」

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