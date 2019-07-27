NBA／快艇新建主場靠近論壇球場 竟惹火尼克老闆

2019-07-27 13:32 世界日報 編譯組／綜合報導



快艇公布新體育館設計圖目標2024年落成。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯快艇隊鮑默（Steve Ballmer）計畫新體育館2024年落成，但他知道這還要看紐約尼克隊老闆杜蘭（James Dolan）控告洛杉磯縣英格伍（Inglewood）市政府的官司能否解決。

杜蘭為何控告英格伍市政府？因為快艇隊新館地點距論壇體育館（Forum）不到一哩，將成為舉辦演唱會生意直接對手。論壇體育館很久以前是洛杉磯湖人隊主場，後來賣給紐約麥迪遜廣場花園（MSG），杜蘭正是MSG執行長。

杜蘭在訴狀說，英格伍市長巴茲（James Butts）用欺騙手法讓他們賣地，後來才發現這塊地要蓋新體育館。英格伍一個社區組織也控告市政府，有空地不拿來蓋平價住宅違法。

NBA理事長席佛（Adam Silver）對聯盟兩個球隊老闆互槓感到不安，曾試著調停但未成功。鮑默說，如果對方堅持告到底，他將奉陪絕不退讓。

巴茲不但爭取到快艇隊進駐，還招來NFL洛杉磯公羊隊與電光隊蓋40億元新體育館，地點就在快艇隊新館對街，2020年落成。

巴茲估計快艇隊新館工程將雇用1萬名工人，新館揭幕後增加超過1500人就業機會，兩者都必須35%就地取材。之後每年為該市帶來2億6800萬元經濟效益，外加2020年至2045年超過1億9000萬元稅收。