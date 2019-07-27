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NBA／與湖人分家 快艇蓋專屬新主場2024年完工

2019-07-27 13:29世界日報 編譯組／綜合報導

快艇公布新體育館設計圖目標2024年落成。 世界日報
快艇公布新體育館設計圖目標2024年落成。 世界日報
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洛杉磯快艇隊一天前才開記者會正式介紹新加盟的雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），25日就「乘勝追擊」公布新體育館設計圖。新巨蛋屋頂形同一顆破網而入的鑽石，美輪美奐的大樓設計將使洛杉磯湖人隊汗顏，看誰才配稱洛城「老大」？

快艇隊如何有能力蓋出這樣的體育館？因為2014年花20億元成為新老闆的鮑默（Steve Ballmer）曾是微軟執行長，身價超過400億元，是NBA最有錢的球隊老闆。他發出豪語，要蓋就蓋最好的，而且全部自掏腰包，不沾納稅人任何便宜。

將在26英畝建地興建的英格伍籃球娛樂綜合大樓（Inglewood Basketball & Entertainment Complex）預計2021年動工，2024年落成。鮑默承諾砸下10億元，蓋出1萬8500座位的體育館。之所以選在2024年落成，是因為快艇隊與目前主場史泰博中心（Staples Center）的租約屆時將到期，正好搬家。

25日晚上，快艇隊在洛杉磯威騰劇院（The Wiltern）舉辦粉絲同樂會，鮑默解釋快艇隊為何需要一個自己的家？他說，起先他認為與湖人隊分享史泰博中心很划算，自己不必太操心，然而時間久了才發現錯了。

事實上史泰博中心有三個「房客」，湖人隊與快艇隊之外還有職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王隊。湖人隊是史泰博中心最尊貴房客，國王隊則直屬史泰博中心老闆，因此每當安排比賽場次，快艇隊永遠是順位最低的「小三」。

在史泰博中心打球另一不便之處是，那只是比賽球場。快艇隊總部在洛杉磯城中區，練球場地則在普萊亞維斯塔（Playa Vista），等於三頭馬車，有了自己的體育館將可「統一天下」。

鮑默說，多年來快艇隊粉絲都在怨嘆，怎麼快艇隊要在湖人隊的體育館打球？所以必須另找地方，不再寄人籬下。他感謝洛杉磯縣英格伍市政府歡迎快艇隊進駐，並提供一個絕佳地點。在這塊地蓋體育館，市政府不必另外花錢整修四周道路。

鮑默說，他的目標是蓋一座超出粉絲預期，又提升英格伍社區的新家。結果建築師發表的設計圖果然讓人驚豔，新館不但氣派，而且先進實用，例如屋頂美如鑽石，而且滿布太陽能板。

面積90萬平方呎的新館將是名副其實的「綜合」大樓，除籃球場外包羅萬象。籃球場入口在地下30呎，看台分成上兩層。但在其中一個籃球架後面的座位區是直接通到最上排，不分兩層，這是出於鮑默要求。

新體育館將附設三個立體停車場，足敷停車需求。大樓除了有NBA比賽籃球場，還有一座專給社區使用的籃球場。不但快艇隊總部與練球集中一地，還會有運動診所、商店、餐廳，每層粉絲都可通往「天空花園」（sky garden），可在室內外吃喝。館外有一塊空地放超大螢幕讓粉絲看轉播，旁邊還有花園。

快艇公布新體育館設計圖目標2024年落成。 世界日報
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