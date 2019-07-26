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魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00林文

今年選秀會上太陽不像前幾年始終在樂透熱區，又是狀元，又是連年第四順位的，今年送出6號籤交易來第11順位的前鋒強森(Cameron Johnson)，看似新秀沒甚麼太大令人驚豔的收穫，但是今夏太陽的補強實屬近年最佳強化。

自從過往太陽著稱的三後衛時代解體後，一路到了布萊德索(Eric Bledsoe)高喊賣我時期後，球隊的控球後衛便一直是個無法解決的弱點。不斷更換角色型控球始終無法是太陽球賽指揮官的正解，甚至連當家一哥布克(Devin Booker)都要代班打控球，而且時間還很長。

雖然這美其名能磨練布克的球賽解讀、傳球視野，但是無形中讓他得付出更多體能，且降低專注度在無球跑動上的輕鬆得分機會，導致太陽的比賽，常常沒有系統化的組織，最後只能看到布克一人帶球，一人得分，或是和艾頓(Deandre Ayton)兩人小組合作，團隊整體球權流轉不夠，進攻點太少，難怪造就場均得分只排名聯盟第23，助攻排名20，而防守端更長期就是太陽罩門，場均失分排名第28，籃板鞏固全聯盟最差。

太陽上季的新秀控衛梅爾頓實力還不足以扛起球隊先發，他平均每場比賽只有5.0分得分...
太陽上季的新秀控衛梅爾頓實力還不足以扛起球隊先發，他平均每場比賽只有5.0分得分和3.2次助攻。 2018-19 Contenders 球員卡
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作為上季僅有19勝的西區墊底球隊，今夏補強的陣容若無法在勝場數上有相當的躍進，這實在說不過去。

魯比歐善於組織防守 太陽控衛的解答

其中最重要的一筆莫過於以3年5100萬的合理價碼簽下魯比歐(Ricky Rubio)，期盼他的到來能一舉解決球隊長期的控衛荒。屬於傳統型控球的魯比歐，一來能幫助球隊最需要的組織與傳導，二來他的防守評價，抄截意識的侵略性也都不錯，將大幅提升太陽過於殘破的後場第一道防線。

太陽先前的控球平均高度也過於矮了些，容易在防守端形成打點對象，6尺4吋的盧比歐也將改善這個情況。雖然魯比歐不再金童，但是八年職業生涯，477場先發經驗，11.1分7.7助攻4.2籃板1.9抄截，早已證明他是少數在歐洲賽場呼風喚雨，來到NBA不會水土不服，依然能夠佔有一席之地的後衛。

像是名滿國際的歐洲魔術師特奧多西奇(Milos Teodosic)就是個相反例子。特奧多西奇太晚登陸北美本土，又碰上傷勢困擾以及適應不良，心態整個被磨損，兩年生涯僅出賽60場，留下平均8分4助攻，黯然淡出NBA殿堂，新球季將重回歐洲戰場。

令人期待的是，這將是布克第一次搭檔純控球，自魯比歐那邊所得到的接球時機勢必會比與布萊德索配合得更好，且更有機會創造掩護後的跳投，攻防轉換的快速推進。

魯比歐(右)與布克(左)的合作，應該能讓他們兩人都有更好的發揮，太陽這次總算有較...
魯比歐(右)與布克(左)的合作，應該能讓他們兩人都有更好的發揮，太陽這次總算有較清醒的思考模式。 2019 Panini 球員卡
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綜觀太陽球員名單，28歲正值當打之年的盧比歐卻是年輕化陣容中的老大哥，論資歷，經驗，且連續兩年和爵士一起打進季後賽的說服力，都讓這些年輕球員沒理由不服從他在場上帶來的指揮影響力。減少分擔控球的責任，除了將讓布克專注在發揮飆分本色外，也讓不擅防守的布克有體能、心力在防守端下功夫。

另一個將受惠於盧比歐加盟而將獲得更多球技進化可能的則是球團備受期待，在新人年繳出16.3分10.3籃板，投籃命中率高達58%的狀元郎艾頓。擅打擋拆的盧比歐，將可傳承他在爵士與戈貝爾(Rudy Gobert)配合的經驗，指導艾頓在走位上，換防選擇，以及跟進時機的判斷等等。在盧比歐引領下，21歲的優質中鋒艾頓將讓人對他在新賽季的成長增添想像空間。

有一說控球後衛和中鋒是籃球五個位置中最難培養，最需要天份的角色。太陽在進攻端的空間運用和轉移球的傳導流暢性，都可能因為盧比歐傳球、組織優先的風格而大大提升，將有別於過往太陽後衛總是得分為主的雙能衛取向。而防守端盧比歐的單防能力還值得信賴，且生涯八季場均抄截1.9次，四季平均處於2.1次以上，這顯示他對於球的動向與落點判斷是超乎其他球員的敏捷、精準。改善團隊防守體系，從第一線做起，斷球次數一多，也將更有利於創造防守反擊。

魯比歐(左)或許無法像保羅(右)一樣，把球隊帶成有競爭力的季後賽勁旅，但由他協助...
魯比歐(左)或許無法像保羅(右)一樣，把球隊帶成有競爭力的季後賽勁旅，但由他協助一些年輕球員打出潛能卻是很好的選擇。 歐新社資料照片
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放棄新秀培養 直接補進即戰力

太陽放棄培養新秀的賭博，其實還算合理正確的選擇，因為除了布克、已轉隊的華倫(T.J. Warren)、還有上季不受魔咒影響的艾頓外。其餘近年的樂透高順位新秀，沒有一個是在太陽體系的培養下打出應有的預期水準。 傑克森(Josh Jackson)離泰托姆(Jayson Tatum)的成長曲線越來越遠，且轉隊而來的23歲聯盟潮男烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)更能勝任小前鋒位置，也難怪球團放棄傑克森。

另一個第四順位代表則是高大白人前鋒班德(Dragan Bender)，新球季將加盟公鹿，又是個水土不服，年紀輕輕就轉戰俄羅斯的例子。還有2016年第八順位挑中的真人版櫻木花道克里斯(Marquese Chriss)也早已離隊，技巧過於粗糙，空有體能派不上用場。以上都是當年選秀被十分寄予厚望的高潛力投資，但太陽的養人實在不怎麼高明，天賦遲遲無法兌現，及早換取即戰力佈署陣容也好，才不會好像每年開季就準備坦一整年的了無新意。

今年太陽的前場與禁區輪替在得到薩里奇(Dario Saric)、卡明斯基(Frank Kaminsky)、拜恩斯(Aron Baynes)，將是幾年來太陽四、五號輪值人手最充沛、值得信賴的一年。另外以2年350萬的便宜價碼抓來當年選秀評價被喻為一筆神偷卻在鵜鶘沒機會打出來的迪亞洛(Cheick Diallo)，也是增添深度而沒甚麼損失。

薩里奇(中)曾是非常被看好的新秀，3個球季打下來雖然沒有很多色，但平均得分都有達...
薩里奇(中)曾是非常被看好的新秀，3個球季打下來雖然沒有很多色，但平均得分都有達到兩位數，而且他才25歲，來到太陽會比在灰狼、76人有更多發揮的空間。 2016-17 Panini 球員卡
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新球季的太陽可能仍無法衝擊到季後賽邊緣，但是要突破上球季的慘澹是最低標準，光是魯比歐、布克、艾頓打頭牌，搭配其他優質綠葉的經驗，太陽就不該重蹈過去幾年的覆轍。新賽季該期待的是鳳凰城旭日東昇的高度將有多高。

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太陽Ricky RubioDevin Booker

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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