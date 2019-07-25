NBA／戴維斯鬧「賣我」 柯爾撻伐：勒索球隊

2019-07-25 18:27 聯合新聞網 綜合報導



戴維斯加入湖人，被勇士教頭批評。 路透 分享 facebook 戴維斯（Anthony Davis）轉戰湖人，對球員跟鵜鶘雙方來說算是皆大歡喜，但身為局外人的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）則跳出來指責戴維斯「賣我」行徑。

今年1月，戴維斯透過經紀人表明要求鵜鶘交易自己，經過多月折騰，戴維斯達成心願被交易至洛城，鵜鶘也在過程中收穫豐碩潛力股，看似對兩方都好的交易，如今柯爾公開指責球員。

在近期的訪談中，柯爾不顧情面直言，「我要多談一些戴維斯的部分。他當初很健康，合約還沒跑完就說「我想走」，這種狀況需要聯盟正視。當球員在合約上簽名後，應該為球隊、城市、球迷努力，直到合約結束才能做為自由球員離隊。」

柯爾甚至認為戴維斯以「賣我」勒索鵜鶘，「要選擇離開可以，像詹姆斯（LeBron James）那樣跑完合約，跟杜蘭特（Kevin Durant）一樣合約結束才來勇士，事情理應如此，但他在合約到期前有不少動作，導致球隊、聯盟有點被套牢，我不讚同這種做法，這對每個人都有害。」

雖柯爾大肆撻伐，但現在交易戴維斯，或許比他成為自由球員再來煩惱還要好，畢竟不是所有球隊都像勇士一樣，在杜蘭特以自由球員身份出走後，還能先簽後換取得羅素（D'Angelo Russell），縱使球員動機不當，然交易本身已是兩全其美。