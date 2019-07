NBA／稱從小就是快艇迷 喬治反遭網友噓爆

喬治(左)與雷納德(右)都在記者會上說自己從小就是快艇迷,結果發言被噓爆,連快艇迷都不買單。 美聯社 分享 facebook

快艇今日舉行雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)加盟記者會,兩大球星都在記者會上說自己從小就是快艇迷,結果發言被噓爆,連快艇迷都不買單。

出身加州的喬治,是眾所周知的湖人退役球星布萊恩(Kobe Bryant)鐵粉,但於今日快艇正式加盟記者會上表示,自己小時候就支持快艇,他說:「我從小就是快艇迷,還是小孩時就愛死他們了。雖然我是艇迷,但我最愛的球員是布萊恩,他是我的偶像。」,同樣也是加州人的雷納德也附和自己小時候就愛快艇。

雖兩人異口同聲聲稱自己是長年快艇迷,但多數球迷並不賞臉,兩人在推特上被噓爆。有網友用動圖嘲諷:「只要你相信,這就不是謊言」,也有人貼出之前喬治表示「永遠支持湖人」的貼文,甚至有球迷酸說:「連快艇迷都不信」。

