NBA／稱從小就是快艇迷 喬治反遭網友噓爆

2019-07-25 17:34 聯合新聞網 綜合報導



喬治(左)與雷納德(右)都在記者會上說自己從小就是快艇迷，結果發言被噓爆，連快艇迷都不買單。 美聯社 分享 facebook

快艇今日舉行雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）加盟記者會，兩大球星都在記者會上說自己從小就是快艇迷，結果發言被噓爆，連快艇迷都不買單。

出身加州的喬治，是眾所周知的湖人退役球星布萊恩（Kobe Bryant）鐵粉，但於今日快艇正式加盟記者會上表示，自己小時候就支持快艇，他說：「我從小就是快艇迷，還是小孩時就愛死他們了。雖然我是艇迷，但我最愛的球員是布萊恩，他是我的偶像。」，同樣也是加州人的雷納德也附和自己小時候就愛快艇。

雖兩人異口同聲聲稱自己是長年快艇迷，但多數球迷並不賞臉，兩人在推特上被噓爆。有網友用動圖嘲諷：「只要你相信，這就不是謊言」，也有人貼出之前喬治表示「永遠支持湖人」的貼文，甚至有球迷酸說：「連快艇迷都不信」。

I’ll just leave this right here. pic.twitter.com/DxY45DCAQ3 — I am so Salty (@ImaSalty) July 25, 2019

儘管網路上充滿負面聲浪，還是有網友翻出喬治當初投入選秀時，接受知名選秀網站《Draft Express》的採訪紀錄，該採訪於文末提及快艇是喬治從小愛隊，藉此證明喬治清白。