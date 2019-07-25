NBA／金塊5年頂薪續留 墨瑞：等不及投進更多球

2019-07-25 12:35 中央社 丹佛24日綜合外電報導



金塊今天正式以5年的天價合約留住加拿大籍的雙能衛墨瑞(左)。 歐新社 分享 facebook

美國媒體報導，丹佛金塊今天以5年的天價合約留住明星雙能衛墨瑞（Jamal Murray）。

金塊今天正式宣布，以5年延長合約續留墨瑞，但未透露合約細節。運動新聞網站「運動員」（The Athletic）本月1日報導，這份合約價值1.7億美元（約新台幣53.29億元）。

金塊籃球事務營運總裁康納利（Tim Connelly）在新聞稿中說：「墨瑞在生涯前3季的表現，已經說明他能夠在NBA立足，尤其是在今年季後賽，而他的未來絕對是一片光明。」

墨瑞的菜鳥合約還剩下1年，22歲的他下個夏天將成為受限自由球員，延長合約將自2019-20球季開始，直到2024-25球季。

來自加拿大安大略省基奇納（Kitchener）的莫瑞說：「我也想要感謝金塊球團信任一個來自加拿大默默無聞小鎮的孩子，最後是金塊的粉絲，我等不及要為你們投進更多球。」

墨瑞2016年被金塊以第7順位挑入隊，當年入選年度新秀第2隊，過去兩季都是金塊先發一員，墨瑞入隊後這3年，金塊每年的勝場數都持續增加。

上季例行賽，墨瑞平均拿下生涯新高的18.2分、4.2籃板、4.8助攻，幫助金塊取得54勝、28敗及季後賽西區第2種子，金塊在7戰4勝制的季後賽迎戰聖安東尼奧馬刺和拓荒者，墨瑞平均貢獻21.3分。