NBA／隨時準備好 林書豪尋新東家「快樂打球」

2019-07-25 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



新東家還沒出爐，林書豪表示，有很多聯盟不同球隊和他的經紀人接洽，這幾天可能會慢慢了解再做決定，「我想要快樂打球，會選在哪裡是最快樂。」 記者黃義書／攝影 分享 facebook 頂著ＮＢＡ總冠軍成員資歷，「哈佛小子」林書豪昨下午再度造訪台灣，且在開完記者會後就換裝到球場練球，儘管新東家還沒出爐，仍隨時準備好自己，希望找到一個可以「快樂打球」的落腳處。

林書豪上個賽季先效力老鷹隊，他笑說當時還沒想過能參與總冠軍賽，不過從老鷹轉投東區第二種子的暴龍隊，他也做好上場時間會變少的準備及種種考量，「如不去挑戰自己，我一定會遺憾。」

季後賽上場時間雖少，林書豪認為場下收穫仍多，就像自己的菜鳥年，「看的時候就覺得，我可以在這樣的層級打球，愈覺得我可以打，自信會比較高。」儘管出賽機會不多難免難過，他將今年經歷視為新動力，希望下一次能以自己設定的方式參與再一座總冠軍。

今年是林家兄弟豐收的球季，林書豪成為暴龍隊史首冠成員，弟弟林書緯也助富邦勇士隊打下首座ＳＢＬ金盃，林書豪透露，籃球生涯最大夢想就是和弟弟聯手，「但可能還要再一段時間」；他也提到，球員生涯尾聲希望能到亞洲打球，回饋熱情相挺的球迷，不過現階段仍以ＮＢＡ為首選。

林書豪表示，有很多聯盟不同球隊和他的經紀人接洽，這幾天可能會慢慢了解再做決定，「我想要快樂打球，會選在哪裡是最快樂。」

「哈佛小子」寶島行行程滿檔，重頭戲屬連九年舉辦的籃球訓練營，前兩屆訓練營成員林庭謙、谷毛唯嘉、林心翔和白曜誠昨特別現身，剛以中華白成員參加瓊斯盃的林庭謙說：「會跟隨偶像腳步，繼續努力，希望能縮小彼此的距離。」