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保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00特約記者李亦伸

如果保羅沒有被雷霆交易送走，新一季雷霆很有機會迎接「新生」。雷霆可能新生的故事，得從雷霆教練唐納文說起。

唐納文是一名好好先生，他非常重視球員意見和聲音，尤其是超級球星，杜蘭特、衛斯特布魯克、安東尼、喬治等巨星，在雷霆往往得到教練最大重視和尊重，那分尊重甚至超越團隊、戰術和一切。唐納文給了雷霆首席球星和明星球員最大權限，他聆聽球星意見，盡力接納球員聲音，雷霆球員沒有人不喜歡教練。因為唐納文不是暴君，不是紀律嚴苛的教練，球員都會喜歡這種球隊文化和氛圍。

隊史三大球星全數離開，雷霆球迷失落感當然很重，但有了傳統型控衛保羅帶來改變，或許...
隊史三大球星全數離開，雷霆球迷失落感當然很重，但有了傳統型控衛保羅帶來改變，或許這將是球隊重新堀起的時刻。 美聯社資料照片
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反正球星是球隊老大，超級球星當家，不管一個、兩個還是三個，都是球隊戰術核心和文化，傾聽球星意見和聲音，盡力圓融努力凝聚團隊，這就是唐納文執教原則。過去衛斯特布魯克擁有絕對球權和戰術指導，可以無限開火，喬治和安東尼同樣擁有足夠話語權和出手，唐納文都會盡力配合球星風格和個人喜好。這樣的一支雷霆，靠的就是球星、天賦和手氣，缺少的是紀律、團隊、戰術、效率、平衡。

這樣的執教文化直接導致雷霆天賦往往只能發揮七、八成，打不出更有競爭力的團隊，角色球員和板凳功能性球員逐漸被邊緣化，尤其是季後賽更加嚴重。

雷霆過去完全配合主力球星的打法，總教練唐納文並沒有很好的戰術運用空間，這樣的情況...
雷霆過去完全配合主力球星的打法，總教練唐納文並沒有很好的戰術運用空間，這樣的情況讓球隊沒有辦法正常發揮，以至於長期缺少競爭力。 歐新社資料照片
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主導性強，組織一流能幫助隊友更好，又擅長控制比賽節奏，打球+要求都像場上教練的保羅，正好可以彌補唐納文執教性格這一塊，保羅或許會給雷霆帶來煥然一新的組織、團隊合作，甚至創造一支全新雷霆。雷霆儘管送走兩大鎮隊球星衛斯特布魯克和喬治，也交易逐年上升前鋒葛蘭特，但以保羅為核心，雷霆的基本先發和最佳第六人，陣容非常完美。

控球保羅，得分後衛亞歷山大，前鋒蓋理納利，中鋒亞當斯，最佳第六人施羅德，這套核心陣容在保羅帶領下，絕對有能打出競爭力。雷霆未必能成為西區八強季後賽球隊，但非常非常接近。

雷霆中鋒亞當斯(左)過去完全要配合衛少打球，成就了衛少的許多大三元紀錄，現在有保...
雷霆中鋒亞當斯(左)過去完全要配合衛少打球，成就了衛少的許多大三元紀錄，現在有保羅(右)跟他合作，換他大爆發的機會來了！ 歐新社資料照片
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亞歷山大菜鳥球季季後賽面對勇士場均13.7分，投籃命中率4成6，三分球命中率五成，198公分規格得分後衛，季後賽表現比例行賽再高出一個檔次，這是一名沒有上限的年輕後衛。

亞當斯原本就是場均15分+10籃板長人，少了衛斯特布魯克跟他搶防守籃板，保羅再為亞當傳球、擋拆、創造各種機會，亞當斯有空間成長為更有威脅性長人。

蓋里納利在新賽季會成為一名場均20分得分前鋒，保羅的供輸和傳球、組織，能讓雷霆的隊友和場上空間得到最大釋放。雷霆其他角色球員和替補，也將因為球隊指揮官和持球者的改變，得到更多發揮和展現自己空間。

亞歷山大(右)在菜鳥球季就打滿82場，其中73場是先發，而且在季後賽還有柯瑞(左...
亞歷山大(右)在菜鳥球季就打滿82場，其中73場是先發，而且在季後賽還有柯瑞(左)幫他上了好幾堂課，這樣的際遇只有少數新人才能遇到！ 歐新社資料照片
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衛斯特布魯克沒有不好，但他不是那種懂得掌控節奏、擅於解讀比賽、幫助隊友更好的領導者。衛斯特布魯克最擅長的就是完全自我燃燒，油門一路催到底的瘋狂打法，拚出百分之一百二十能量。喬治也沒有不好，喬治全能無私，球技一流，但他的完美數據和能個人力，在季後賽和領導隊友、幫助球隊方面，似乎被高估許多。

唐納文的執教風格，把球權和戰術、領導力完全放給保羅，這可能是雷霆可以打出全新團隊和凝聚力的「最大意外」。保羅帶領的雷霆會不會是今年西區和聯盟最大意外驚奇，讓人期待賽季儘快開打。

雷霆保羅

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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