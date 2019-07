NBA／又有英選手拒合影孫楊 勇士前奪冠班底力挺

前勇士中鋒伯加特發文公開力挺在世界游泳錦標賽拒絕與孫楊合照的選手。 路透 分享 facebook

近期於南韓光州舉行的游泳世錦賽,因澳洲選手何頓(Mack Horton),不願跟禁藥爭議纏身的中國選手孫楊合照,而鬧得沸沸揚揚,昨日又有英國選手史考特(Duncan Scott)不願合影,讓孫楊氣不過開罵,前勇士中鋒伯加特(Andrew Bogut)則是發文公開力挺拒絕合照的選手。

昨日自由式200公尺決賽,因立陶宛選手拉普塞斯(Danas Rapsys)起跑違規,讓當時名列第2的孫楊及第4名的史考特得以遞補獲得獎牌,不過在頒獎時,史考特效法當初何頓手段,拒絕與孫楊合影,使得孫楊氣得飆罵史考特「輸家」。

英國選手史考特也拒絕與孫楊合影。

不過兩人頒獎時行為,事後也雙雙遭國際泳聯警告,但史考特仍堅決表態孫楊不應受尊重,「為什麼我們要尊重他?我相信很多人,有在游泳的人,都會支持何頓,希望拒絕合照的行為會在更多場合被響應。」

除了持續有游泳選手站出來反對孫楊,2014-15賽季勇士奪冠班底之一伯加特,也於推特發文力挺反對合照選手,嘲諷表示「跟孫楊同台頒獎的選手根本該用錘子把講台錘爆」,引來許多網友附和。

