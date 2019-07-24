NBA／又有英選手拒合影孫楊 勇士前奪冠班底力挺
近期於南韓光州舉行的游泳世錦賽，因澳洲選手何頓（Mack Horton），不願跟禁藥爭議纏身的中國選手孫楊合照，而鬧得沸沸揚揚，昨日又有英國選手史考特（Duncan Scott）不願合影，讓孫楊氣不過開罵，前勇士中鋒伯加特（Andrew Bogut）則是發文公開力挺拒絕合照的選手。
昨日自由式200公尺決賽，因立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）起跑違規，讓當時名列第2的孫楊及第4名的史考特得以遞補獲得獎牌，不過在頒獎時，史考特效法當初何頓手段，拒絕與孫楊合影，使得孫楊氣得飆罵史考特「輸家」。
不過兩人頒獎時行為，事後也雙雙遭國際泳聯警告，但史考特仍堅決表態孫楊不應受尊重，「為什麼我們要尊重他？我相信很多人，有在游泳的人，都會支持何頓，希望拒絕合照的行為會在更多場合被響應。」
除了持續有游泳選手站出來反對孫楊，2014-15賽季勇士奪冠班底之一伯加特，也於推特發文力挺反對合照選手，嘲諷表示「跟孫楊同台頒獎的選手根本該用錘子把講台錘爆」，引來許多網友附和。
Swimmers who medal vs Sun Yang should break the podiums with hammers.......😅— Andrew Bogut (@andrewbogut) July 23, 2019
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