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NBA／大咖球星火速簽約 聯盟介入調查違規招募

2019-07-24 12:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

NBA休季期間幾名聯盟頂尖球星，在自由市場開市不到24小時後就完成超過10億美元的合約簽約，成為近年來最熱絡的開市，不過聯盟也在今天傳出將介入調查各隊是否有違規招募的狀況發生，如調查屬實最重可能面臨選秀權處分、取消合約等懲處。

今年NBA自由市場的熱絡讓不少球隊感到措手不及，近日聯盟也在聽取各球團老闆的意見以及對聯盟頂尖經紀人的對談後，將針對自由市場運作進行違規調查，調查將針對在美國時間6月30日最早報導的一些交易消息上，未來幾天也將約談相關人等。

聯盟消息人士指出，會有這樣的調查，在於今年自由市場開市不到24小時就完成總金額超過10億美元的合約協議，讓不少球團老闆認為球員與球隊，抑或是球員與球員間，可能在自由市場開跑前已經私下接觸，如狀況屬實，聯盟將可處以罰款、選秀權處分甚至是取消合約有效性的懲處。

雖然在聯盟規範中，在自由市場開市前，球員與球員間達成共同加盟共識也是有違規定，但由於聯盟很難管控球員間的交流，導致往往受罰的都僅有球團，其中今年夏天快艇成功簽下雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），就傳出雷納德在促成喬治交易案中扮演相當關鍵的角色。

不過同樣有球隊老闆反其道而行，建議應該放寬自由市場規則，譬如將球隊與球員或經紀人可接觸的時間提前到總冠軍賽結束後，抑或是將自由市場提前到選秀會前。

選秀喬治雷納德
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