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NBA／字母哥勤練外線 找帥哥射手考佛當老師

2019-07-24 14:40聯合新聞網 綜合報導

安戴托昆波今夏打算全面進化、開發外線，找來剛加入公鹿的考佛當導師。 路透
安戴托昆波今夏打算全面進化、開發外線，找來剛加入公鹿的考佛當導師。 路透
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公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上個賽季帶領球隊打出聯盟第一戰績，榮獲年度MVP，並殺進東區總冠軍賽，無奈終究惜敗暴龍。季後賽失利，安戴托昆波今夏打算全面進化、開發外線，找來剛加入公鹿的考佛（Kyle Korver）當導師。

人高手長的字母哥向來切入破壞力驚人，然進入聯盟已過6季，外線投籃仍待開發，雖明星週後三分命中率從22.3%大幅提高到31.5%，而季後賽更微幅升至32.7%，但距離聯盟平均尚顯不足。為此字母哥特別與考佛進行投籃訓練。

身為一代射手，考佛作為字母哥導師再適合不過。以76人之姿在聯盟初試啼聲的考佛，征戰16個賽季，生涯三分命中率為高水準42.9%，上個賽季依舊能維持水準以上的38.6%；此外，生涯三分總進球數2351顆排名史上第4，現役球員僅落後勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的2483顆。

考佛在決定成為字母哥隊友前，曾於76人與公鹿之間猶豫落腳處，前者雖為其生涯發跡之地，但後者教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）曾在老鷹執教過考佛，成為吸引考佛情定密爾瓦基重要因素，如今以250萬美元合約落腳，不只提供穩健外圍砲火，來季或許可以看到經過考佛調教後，再度進化的字母哥。

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