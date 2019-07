NBA／字母哥勤練外線 找帥哥射手考佛當老師

安戴托昆波今夏打算全面進化、開發外線,找來剛加入公鹿的考佛當導師。 路透 分享 facebook

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上個賽季帶領球隊打出聯盟第一戰績,榮獲年度MVP,並殺進東區總冠軍賽,無奈終究惜敗暴龍。季後賽失利,安戴托昆波今夏打算全面進化、開發外線,找來剛加入公鹿的考佛(Kyle Korver)當導師。

人高手長的字母哥向來切入破壞力驚人,然進入聯盟已過6季,外線投籃仍待開發,雖明星週後三分命中率從22.3%大幅提高到31.5%,而季後賽更微幅升至32.7%,但距離聯盟平均尚顯不足。為此字母哥特別與考佛進行投籃訓練。

身為一代射手,考佛作為字母哥導師再適合不過。以76人之姿在聯盟初試啼聲的考佛,征戰16個賽季,生涯三分命中率為高水準42.9%,上個賽季依舊能維持水準以上的38.6%;此外,生涯三分總進球數2351顆排名史上第4,現役球員僅落後勇士球星柯瑞(Stephen Curry)的2483顆。

考佛在決定成為字母哥隊友前,曾於76人與公鹿之間猶豫落腳處,前者雖為其生涯發跡之地,但後者教頭布丹霍澤(Mike Budenholzer)曾在老鷹執教過考佛,成為吸引考佛情定密爾瓦基重要因素,如今以250萬美元合約落腳,不只提供穩健外圍砲火,來季或許可以看到經過考佛調教後,再度進化的字母哥。

