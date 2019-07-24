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哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00梁起華

大家都知道NBA職籃的球風對籃球迷的影響，大號三分之外，這些年來還有搞不清楚到底是三步、四步甚至五步的歐洲式上藍，另外還有所謂的後側步，最新消息還包括上周末火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden)透露新球季還有新招。

這些動作在NBA球場上看似華麗、精彩、過癮，但是一切都以紮實的基本動作、超過千萬次的練習和長年歲月的反射動作為依歸。關鍵字還是在基本動作與運球。

哈登的招牌「歐洲步」華麗又實用，但可不是那麼好練，除了要有高超的運球技巧，還要有...
哈登的招牌「歐洲步」華麗又實用，但可不是那麼好練，除了要有高超的運球技巧，還要有強而有力的下盤，更要特別小心韌帶受傷。 歐新社資料照片
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前幾天無意中在FB上看到一個籃球精采畫面，好像是台灣瓊斯杯中華隊與伊朗隊的比賽，一名中華小將在最後一節倒數計時期間，於三分線外好幾步直接砍大號三分中地，最後取得勝利。看來大號三分球進攻已經成為世界籃球趨勢，不再只是金州勇士隊柯瑞(Steph Curry)或是NBA的專利了，也或許未來會不會有四分球的產生？

瓊斯盃中華對伊朗之戰兩隊打進延長賽，陳盈駿在在終場前20秒飆進致勝的大號三分彈。...
瓊斯盃中華對伊朗之戰兩隊打進延長賽，陳盈駿在在終場前20秒飆進致勝的大號三分彈。 聯合報系資料照片
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那中華小將的一記大號三分，讓筆者想到約幾個月前自己小孩所屬的青少年籃球聯盟一件事情…..

筆者所住的長島地區，有一天打著國小三到四年(8到9歲)的少年聯盟籃球例賽，一名8歲的小朋友大概看多NBA了，進攻時非常喜歡走「哈登球風」，每次持球上籃時都喜歡搞花步上籃或是後側步跳投，但畢竟是小男孩，身高與腳長不夠，不但好幾次跨下運球發生掉球，那一場比賽他運氣不好，吹哨的裁判非常注意吹類似後側步、歐洲步這種花俏的動作為「走步」。

記得這孩子名叫Al(Allen或Alex的小名)，連續三次進攻都因為被裁判抓走步而換邊進攻，Al氣餒的半死，邊打邊掉淚，旁邊的白人爸爸(兼球隊助理教練)猛向裁判怒吼抱怨。爸爸的說法是這是標準的「Jump Step」(小跳步或側步)，但可能是孩子畢竟動作沒有到爐火純青，猛被裁判吹哨。

教練方與裁判方因為這幾次連續的吹哨差點發生衝突，在爭吵中裁判也喃喃念著孩子看太多NBA了，這裡是青少年籃球聯盟啊！

NBA所有的發展真的是影響著未來的籃球走向，20多年前學籃球時，像筆者這種180公分以上的，都是喜歡在禁區要球、配合著一點籃下步法、賣賣高，大概就可以在三打三比賽中得到優勢了，現在200多公分的中前鋒每個人都必須得學砍標準三分或甚至大號三分了。

柯瑞(右)的瘋狂三分球投射能力徹底改變了NBA生態，連國際籃壇也變得流行起來。 ...
柯瑞(右)的瘋狂三分球投射能力徹底改變了NBA生態，連國際籃壇也變得流行起來。 歐新社資料照片
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三分球這幾年被定義為NBA的基本攻勢了，大號三分則是進攻時與空中接力扣籃的一體兩面。目前NBA的標準三分線距離是23呎9吋，兩側角三分線距離則是22呎，因此在距籃框28英呎至40英呎距離出手被定義為大號三分。

而這種大號三分的出手，這幾年有急遽激增的趨勢，在2014-2015年球季，大號三分出手次數只有1308次，而四年後的上個球季(2018-2019)卻增加至4177次，更有趣的是，命中率從四年前的23.6%，提高至上球季的破三成至31.2%。可見得大家都在練大號三分。

艾倫過去被認為是頂尖三分球射手，生涯平均每場投進2.3球，有兩季曾達到3.0球和...
艾倫過去被認為是頂尖三分球射手，生涯平均每場投進2.3球，有兩季曾達到3.0球和3.4球，但NBA上季平均每場投進3顆以上三分球的球員就多達10位，柯瑞更是投進5.1球。 歐新社資料照片
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當然這也體現出幾個特點，1. NBA目前走全面進攻的開拓空間打法、小球戰術與大號三分球有密切關聯。 2. 三分球佈陣的防守，逼迫這些「射手」，要離開三分線更遠的距離來找尋出手空檔。3. 在柯瑞與拓荒者里拉德(Damian Lillard)等的帶頭下，現在大號三分球風從後衛吹至中前鋒，公鹿隊的洛佩茲(Brook Lopez)、暴龍隊的小加索(Marc Gasol)….會不會未來還看到馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)或是新秀佛爾(Tacko Fall)、「寶寶」(Bol Bol)這種220公分至230公分的巨人也去投三分？那可真是外線防守的噩夢開始。

回到現實的問題，青少年就開始練習花俏式進攻方式或長距離投射到底是好是壞？這答案沒有一定，普遍來說教練界一致都還是鼓勵孩子要從基本運球與投球姿勢上作紮根，太早培養發展難度較高的球路，其實也不是不可，但是還是要以苦練實練的基本動作為依歸才是。

哈登柯瑞

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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