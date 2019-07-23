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NBA／名嘴談聯盟前5強組合 浪花兄弟只排第2

2019-07-23 18:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

名嘴稱「浪花兄弟」柯瑞（左）與湯普森（右）是聯盟第二強組合，只輸給詹皇與戴維斯的...
名嘴稱「浪花兄弟」柯瑞（左）與湯普森（右）是聯盟第二強組合，只輸給詹皇與戴維斯的雙人組。 歐新社
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NBA新球季版陣容大洗牌，許多球隊都擁有兩名頂級球星，美國《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）上節目「First Take」就分享心目中的前5強組合，率勇士隊連5季打進總冠軍賽的「浪花兄弟」柯瑞（Steph Curry）和湯普森（Klay Thompson）只排到第2位，他的第一名給了湖人隊的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）。

不過史密斯對「浪花兄弟」仍有很高評價，甚至讚兩人的投射能力是籃球史上最佳的後場組合，「過往我們從未見過一個組合可以這樣投籃。」他認為只要兩人都健康無虞，勇士比賽就不會有太大懸念。

史密斯的第3名組合給了快艇隊的嶄新陣容雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George），第4名是籃網隊合體的杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving），第5強則是火箭隊的新後場陣容「大鬍子」哈登（James Harden）加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

不過喜歡和史密斯意見相左的節目主持人凱勒曼（Max Kellerman），這次也有不同意見，他認為格林（Draymond Green）和柯瑞才是串起勇士攻勢最重要的兩名球員，他說：「現在的確需要第三個球員來創造空間和投籃，沒有湯普森，就沒辦法運作那麼好，但還有其他球員能投外線，而柯瑞和格林的擋拆是整個聯盟的佼佼者。」

凱勒曼認為，若要說勇士最重要的球員，他第二位會選格林，而非湯普森。

勇士柯瑞格林
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