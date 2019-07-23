NBA／西蒙斯投籃影片流出 三分後仰出手樣樣來

2019-07-23 17:38 聯合新聞網 綜合報導



西蒙斯苦練外線影片流出，他多次跳投出手，顯示休賽至今投籃訓練有成。 歐新社 分享 facebook

曾一度決定代表澳洲出戰世界盃的費城球星西蒙斯（Ben Simmons），在獲得76人1.7億美元提前續約後，正式宣佈退出國家隊備戰來季；而今日影音自媒體流出西蒙斯訓練片段，影片中西蒙斯多次跳投出手，顯示休賽至今投籃訓練有成。

過去幾個賽季西蒙斯多半給球迷「不會跳投」印象，不過自媒體《Swish Cultures》今日於Instagram上傳一段西蒙斯與業餘、NBA球員的訓練影片，片中多次聚焦西蒙斯跳投出手，可見他先是帶過半場後一記三分，隨後還幾度做出翻身跳投及擋拆後投籃等技巧，積極擺脫負面形象。

以往比賽時，對手時常抓住西蒙斯不願、不會跳投漏洞，壓縮防守，間接影響團隊陣地進攻運轉，進而導致球隊天花板受限。即將踏入生涯第3賽季的他，在巴特勒 （Jimmy Butler）轉戰南灘後，勢必肩負起更多重任。

賽季末記者會西蒙斯曾被問到來季規劃，當時就他表示，「對我來說，我想讓自己變得更好、更有效率，不斷成長為一名優秀的球員，我將繼續努力，繼續增進我的比賽內容。」如今的影片，或許是西蒙斯宣示改變決心，畢竟湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）也曾為他給出建言。

不過一段休賽季訓練片段，無法完全證明西蒙斯已能將投籃技能包應用於聯盟賽事，畢竟過往也有零星跳投練習影片被公開，然西蒙斯於作戰時又鮮少將跳投實際搬上場，當然充滿天賦的陣容讓他不必過度執著個人的出手，但若渴望突破，出手「意願」是更大關卡；也許限制著西蒙斯的不是能不能投，而是想不想投。