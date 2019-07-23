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NBA／毀約馬刺、拒絕快艇 莫里斯：我的決定

2019-07-23 16:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

和馬刺隊「毀約」改投尼克隊的前鋒莫里斯莫里斯（Marcus Morris），受訪...
和馬刺隊「毀約」改投尼克隊的前鋒莫里斯莫里斯（Marcus Morris），受訪時親自解釋事件始末。 路透社
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馬刺隊「毀約」改投尼克隊的前鋒莫里斯（Marcus Morris），受訪時親自解釋始末，他表示最初差點和快艇隊談成3年4100萬美元合約協定，但他最終決定不採納經紀人保羅（Rich Paul）建議，才衍生後續其他發展。

莫里斯接受《The Athletic》訪問時坦承，自由市場開啟後，保羅一度和快艇斡旋，並取得3年4100萬美元的報價，是他自己拒絕這份合約，不理會保羅的建議，外傳的保羅施壓並不存在。

「這個團隊不希望我去快艇，不希望我對抗詹姆斯（LeBron James）的說法都不是真的。」莫里斯提到，保羅從沒要自己拒絕這份合約，「從我認識保羅以來，到現在他仍是我敬愛的人，他總是給很好的建議，他告訴我，他希望我接受快艇這份合約，他給了我建議，是我做了決定，我必須為自己和家人做最好的決定。」

莫里斯之後一度決定接受馬刺開出的2年2000萬美金合約，他表示並沒預料還會有其他報價，但之後尼克開出1500萬美金合約，他想接受，並先試著了解當下狀況。

「我和（馬刺）這群人關係不錯，也很尊敬波波維奇（Gregg Popovich）。」莫里斯提到，不只波波維奇，他對馬刺管理階層都抱持敬意，「當我知道要前往不同方向時，我第一件做的事情就是打電話，確認他們知情，沒有任何隱情和不尊重，之後我們也有很好的溝通，至少我覺得我有表達清楚，告知他們真相，感覺可以再往前進了。」

他認為就自己認知，已經盡力處理狀況，「當時我認為馬刺會是我唯一得到的合約，事情進展的方式超出我的預期，也沒往正確方向走。」

這起毀約事件被視為莫里斯和保羅分道揚鑣的導火線，不過保羅受訪時也提到，兩人並沒因此對立或抱持敵意，一切就是莫里斯的決定，是商業考量下的結果。

保羅馬刺快艇
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