NBA／超級球星齊聚大城市 唐斯直言更愛北大荒

2019-07-23 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



唐斯不認為去大城市才會有發展性，留在灰狼他感覺很好。 美聯社 分享 facebook

NBA今夏幾名大咖自由球員與轉隊球員陸續投奔大城市球隊懷抱，包括洛杉磯雙雄與布魯克林籃網都迎接超級球星加盟，不過在明尼蘇達灰狼的唐斯（Karl-Anthony Towns）卻認為，在媒體資訊爆炸的年代，在大城市打球才代表有曝光率的想法，應該被淘汰。

NBA今年交易與自由市場幾支大城市球隊都獲得豐碩成果，包括戴維斯（Ahtnony Davis）轉披湖人戰袍，雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）也加盟同城的快艇，杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）則是攜手前進紐約。

不過灰狼明星前鋒唐斯在去年夏天與球隊續簽5年1億9000萬美元的頂級合約後表示，能留在「北大荒」打球讓他更加開心，且強調並未因為續留灰狼而認為自己發展受限，「過去我也曾有過在灰狼你受到的關注會更少的想法，但之後我知道這樣的觀點是錯誤的，這完全是那些想讓大城市招攬更多人才的人的錯誤說法。」

唐斯強調，在這個訊息爆發的時代，無論身在哪一支球隊，只要有實力就不可能被埋沒，這也是他在明尼蘇達生活甘之如飴的原因，「人們依舊可以從社交媒體看到你，當有球隊需要你這樣的人才時，他們就會知道你身在何方。」

唐斯指出，在明尼蘇達的生活讓感到相當開心，不論是球團還是教練團都讓他相當喜歡，「我認為我們已經有很大的改變，而且我也相當喜歡這裡的文化，你會想離開一個地方代表著你在那待得很痛苦，但我並沒有這樣的感受。」