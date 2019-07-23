NBA／哈里斯、比爾退出 美國隊世界盃星光黯淡

2019-07-23 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美國隊世界盃再少兩大將，76人哈里斯與巫師比爾決定退出。 路透 分享 facebook

將於8月底在中國大陸舉行的世界盃男籃賽，參賽各國陸續公布名單，其中最受關注的美國隊，卻傳出數名球星相繼退出的消息，包括費城76人哈里斯（Tobias Harris）與剛傳出獲得華盛頓巫師開出三年頂薪的比爾（Bradley Beal），被評為星光黯淡。

今年世界盃男籃賽於8月底將在大陸北京、南京、上海、武漢、廣東等地開打，參賽32隊將分成8個小組進行分組賽，分組前兩名隊伍晉級16強賽，其中美國隊與日本、土耳其、捷克分在同一組小組，要出線的難度並不高。

不過志在連霸的美國隊會派出什麼樣的陣容應戰，仍是引發全球籃球圈的高度關注，兩天前美國隊在公布的16人名單後，今天卻傳出兩名球員退出，包括以正準備迎接第二個兒子的巫師比爾，以家庭因素為由退出，哈里斯則是希望將休賽季備戰重點放在新賽季上，同樣退出名單。

最近兩周內已有六名球員宣布退出美國隊，包括之前宣布的湖人戴維斯（Anthony Davis）、火箭哈登（James Harden）、葛登（Eric Gordon）和拓荒者麥卡倫（CJ McCollum）等人。

此外，包括勒夫（Kevin Love）、里拉德（Damian Lillard）雖然都被列入名單之中，但兩人也都還未作出最終決定，而剛進行了手指手術的暴龍羅瑞（Kyle Lowry）是否會有所異動也是未知數，至於今年選秀狀元鵜鶘威廉森（Zion Williamson）則傳出將退出美國隊訓練營。

對於球星接連退出，美國隊總管柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）表示，並不會影響團隊運作，「從過去的歷史來看，這並不是什麼新鮮事，只是個過程，我們依舊有很多有天賦的球員，我們會就現有的牌應戰。」

而為了填補名單空缺，美國隊已聯繫史馬特（Marcus Smart）、布朗（Jaylen Brown）、羅素（D'Angelo Russell）、藍道（Julius Randle）、葛登（Aaron Gordon）等人，美國隊12人名單預計在8月中揭曉。