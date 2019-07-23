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NBA／留比爾陷僵局 巫師強調不續約也不交易

2019-07-23 10:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

巫師球團將開出三年頂薪合約提前與雙槍之一的比爾續約，不過對方仍未鬆口是否願意簽字...
巫師球團將開出三年頂薪合約提前與雙槍之一的比爾續約，不過對方仍未鬆口是否願意簽字。 歐新社
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巫師在主控沃爾（John Wall）賽季提前報銷，球隊也中斷連續兩年打進季後賽的紀錄後，來到季後仍試圖在戰力上有所補強，包括在選秀會上選入日籍混血球員八村壘，並簽下湯瑪斯（Isaiah Thomas）等人，而今天也傳出巫師球團將開出三年頂薪合約提前與雙槍之一的比爾（Bradley Beal）續約，不過對方仍未鬆口是否願意簽字。

巫師主控沃爾在去年底因傷退賽後，在養傷期間又意外滑倒，導致阿基里斯腱斷裂，不僅賽季提前報銷，且新賽季也可能面臨無法上陣，這也讓巫師球團季後隨即在陣容上作出調整，希望能力保團隊戰力不至於受到太大影響。

在陸續獲得八村壘、湯瑪斯等人的助拳後，巫師今天傳出將提供給雙槍之一的比爾，一張3年總價1億1100萬美元的頂薪合約，希望與還有兩年合約在身的他提前續約，總管夏帕德（Tommy Sheppard）說：「在允許的情況下，我們第一時間就希望為比爾提供一張最大限度的延長合約。」

不過比爾的經紀人巴塞爾斯坦（Mark Bartelstein）表示，他與客戶比爾仍在審慎考慮是否接受這張延長合約，「在職業生涯的某些時刻，你必須要做出一些重大的決定，比爾將會努力解決所有事情並找出正確解答。他與巫師老闆、總管和總教練都有很棒的感情，他們也給予比爾最棒的對待。」

夏帕德強調，假使最終比爾未接受延長合約，他們也不打算在比爾現有合約走完前談論關於交易一事，「他還有兩年合約，且他來自密蘇里州，我們必須向他展示些什麼，告訴他球隊正以正確的方向在建構，我們會為他尋找適合的夥伴，就像他看到的，我們已經從自由市場上簽回布萊恩（Thomas Bryant）。」

巫師湯瑪斯沃爾
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