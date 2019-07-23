NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

2019-07-23 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美國媒體ESPN今天列出了目前市場上仍剩下的15大遺珠球員，其中包括「豪小子」林書豪就被列為最佳替補後衛的第一人選。 歐新社 分享 facebook

NBA自由市場今年在開市後炒得沸沸揚揚，不少聯盟頂尖球星都在第一時間就作出抉擇，美國媒體ESPN今天列出了目前市場上仍剩下的15大遺珠球員，其中包括「豪小子」林書豪就被列為最佳替補後衛的第一人選。

今年NBA自由市場眾星雲集，包括杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、厄文（Kyrie Irving）、巴特勒（Jimmy Butler）等人都早早就做出下一步決定，開市不到10天後就迅速降溫。

不過美國ESPN仍在今天列出自由市場上仍未獲得簽約的15大球員，並且依照場上功能性與角色進行排序，其中上賽季加盟暴龍後拿下生涯首座冠軍的林書豪，就被評為是最佳替補控球後衛的人選。

該篇文章中提到，林書豪在今年季後賽只打了27分鐘，但在加盟暴龍之前，他在老鷹有不錯的表現，且毫無疑問是一名合格的替補控衛，在目前自由市場上還未簽約的控衛裡面，林書豪的得分與組織進攻效率值都是最好的一位，而一同入列的替補後衛人選還包括柏克（Trey Burke）、克勞佛（Jamal Crawford）。

至於最佳側翼射手部分，則為「神經刀」史密斯（J.R. Smith），最佳側翼防守球員薛姆波特（Iman Shumpert）、最好的內線防守球員諾亞（Joakim Noah）等人。

至於42歲老將卡特（Vince Carter）同樣在這份名單中被提及，並被列為最佳前場進攻球員，上賽季卡特代表老鷹出賽76場，在平均上場17.5分鐘的情況下，仍繳出7.4分2.6籃板1.1助攻的數據，且三分球命中率還有近3成9的表現，這也讓他與傑雷科（Jonas Jerebko）和大加索（Pau Gasol）一同被提及。