親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

「十秒被濃煙吞噬」 京都動畫火災倖存者：夥伴回不來了

日本傳統曾驚動聯合國 林志玲婚後一件事讓日人好羨慕

運動筆記20190721_361°x二水馬全馬官方訓練營_基礎期W2【賽事】2019 全國 EMBA 馬拉松，不見不散
健行筆記通往泰雅彩虹橋『大霸尖山』桃山&武陵農場
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

2019-07-23 09:45聯合報 記者劉肇育╱即時報導

美國媒體ESPN今天列出了目前市場上仍剩下的15大遺珠球員，其中包括「豪小子」林...
美國媒體ESPN今天列出了目前市場上仍剩下的15大遺珠球員，其中包括「豪小子」林書豪就被列為最佳替補後衛的第一人選。 歐新社
分享

NBA自由市場今年在開市後炒得沸沸揚揚，不少聯盟頂尖球星都在第一時間就作出抉擇，美國媒體ESPN今天列出了目前市場上仍剩下的15大遺珠球員，其中包括「豪小子」林書豪就被列為最佳替補後衛的第一人選。

今年NBA自由市場眾星雲集，包括杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、厄文（Kyrie Irving）、巴特勒（Jimmy Butler）等人都早早就做出下一步決定，開市不到10天後就迅速降溫。

不過美國ESPN仍在今天列出自由市場上仍未獲得簽約的15大球員，並且依照場上功能性與角色進行排序，其中上賽季加盟暴龍後拿下生涯首座冠軍的林書豪，就被評為是最佳替補控球後衛的人選。

該篇文章中提到，林書豪在今年季後賽只打了27分鐘，但在加盟暴龍之前，他在老鷹有不錯的表現，且毫無疑問是一名合格的替補控衛，在目前自由市場上還未簽約的控衛裡面，林書豪的得分與組織進攻效率值都是最好的一位，而一同入列的替補後衛人選還包括柏克（Trey Burke）、克勞佛（Jamal Crawford）。

至於最佳側翼射手部分，則為「神經刀」史密斯（J.R. Smith），最佳側翼防守球員薛姆波特（Iman Shumpert）、最好的內線防守球員諾亞（Joakim Noah）等人。

至於42歲老將卡特（Vince Carter）同樣在這份名單中被提及，並被列為最佳前場進攻球員，上賽季卡特代表老鷹出賽76場，在平均上場17.5分鐘的情況下，仍繳出7.4分2.6籃板1.1助攻的數據，且三分球命中率還有近3成9的表現，這也讓他與傑雷科（Jonas Jerebko）和大加索（Pau Gasol）一同被提及。

林書豪老鷹卡特
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

NBA／鄧肯加入馬刺教練團 波波維奇：該回報了

2019-07-23 08:56

NBA／留比爾陷僵局 巫師強調不續約也不交易

2019-07-23 10:27

NBA／多名大咖換球隊 諾維茨基：瘋狂的夏天

2019-07-22 21:49

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

NBA／球隊被小看 尼克新成員喊重返季後賽

2019-07-22 18:20

NBA／快艇運動衫熱賣 有雷納德名句最搶手

2019-07-22 17:40

NBA／29隊已撒錢補強 僅剩老鷹有薪資空間

2019-07-22 17:18

NBA／雷納德、喬治合體加盟 快艇票價大漲

2019-07-22 16:46

NBA／回憶菜鳥年被惡整 柯瑞：遭老將藏手機

2019-07-22 15:34

NBA／不擔心和衛少磨合 哈登：有天分就沒問題

2019-07-22 15:02

NBA／見證帕奎奧擊敗瑟曼 唐斯：拳王傳奇不滅

2019-07-22 13:05

NBA／卡特未來動向未定 美媒：上場時間是關鍵

2019-07-22 12:35

NBA／卡珍斯有GM夢 上電視節目過乾癮

2019-07-22 11:42

NBA／湖人認領「字母弟」 預計簽雙向合約

2019-07-22 11:22

NBA／談錢不舒服？ 保羅盼打破禁忌建理財觀念

2019-07-22 10:47

NBA／看好KD複製雷納德 球評：創造籃網歷史

2019-07-22 09:32

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00
看更多

熱門文章

印尼羽賽／周天成巧遇主審 兩人相擁釋懷誤判

2019-07-22 13:32

NBA／回憶菜鳥年被惡整 柯瑞：遭老將藏手機

2019-07-22 15:34

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

NBA／29隊已撒錢補強 僅剩老鷹有薪資空間

2019-07-22 17:18

桌球／媲美日本神童 ITTF：林昀儒威脅中國霸權

2019-07-22 11:31

世界聽障羽賽／女雙復仇！ 中華隊球后組合奪金

2019-07-22 17:16

NBA／雷納德、喬治合體加盟 快艇票價大漲

2019-07-22 16:46

中職／與職棒交流 廖敏雄：劉致榮比王柏融更特別

2019-07-22 17:56

NBA／見證帕奎奧擊敗瑟曼 唐斯：拳王傳奇不滅

2019-07-22 13:05

NBA／談錢不舒服？ 保羅盼打破禁忌建理財觀念

2019-07-22 10:47

NBA／不擔心和衛少磨合 哈登：有天分就沒問題

2019-07-22 15:02

NBA／鄧肯加入馬刺教練團 波波維奇：該回報了

2019-07-23 08:56

MLB／紅人再穿無袖球衣 休息區練舉重秀肌肉

2019-07-22 10:59

NBA／卡珍斯有GM夢 上電視節目過乾癮

2019-07-22 11:42

日職／旅日曾因壓力驚醒 呂明賜還是看好王柏融

2019-07-22 16:52

MLB／前洋基捕手憶一朗 穿釘鞋在休息室熱身

2019-07-23 08:13

MLB／生涯與榮耀絕緣 穆帥：幸運進入名人堂

2019-07-22 18:41

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

2019-07-23 09:45

羽球／戴資穎轉戰日本公開賽 首輪先碰張蓓雯

2019-07-22 21:46

NBA／多名大咖換球隊 諾維茨基：瘋狂的夏天

2019-07-22 21:49

中職／二軍對抗業餘 呂明賜：過去曾經對立

2019-07-22 16:26

中職／彭政閔929最終戰預售票 球迷要搶要快

2019-07-22 18:09

世界聽障羽賽／超越5星等級 台灣主辦獲好評

2019-07-22 19:56

中職／上任二軍教頭半年多 高志綱心境大轉變

2019-07-22 18:30

NBA／球隊被小看 尼克新成員喊重返季後賽

2019-07-22 18:20

NBA／快艇運動衫熱賣 有雷納德名句最搶手

2019-07-22 17:40

桌球／林昀儒奪冠 父親感謝國家栽培

2019-07-22 13:58

田徑／200公尺19秒88 中國謝震業創亞洲新猷

2019-07-22 13:39

世界聽障羽賽／地主金牌開張！ 球后奪2連霸

2019-07-22 16:07

日職／洋聯打擊排名不保 王柏融打席不夠將退出

2019-07-22 19:42

棒球／天母球場109上半年整修 向味全龍隊招手

2019-07-22 18:45

網球／哈蕾普回饋祖國 培育100萬名網球新秀

2019-07-22 14:34

網球／溫網遭罰上訴失敗 董事會不看好湯米奇改變

2019-07-22 21:41

日職／長打不足？呂明賜：王柏融是安打型

2019-07-23 00:10

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

中職／猿隊簽下3名新人 林澤彬簽約金300萬

2019-07-22 14:50

MLB／雙城「三殺」洋基 大聯盟本季第二次

2019-07-23 09:40

中職／盼複製大王模式 廖敏雄：職棒才能塑造大物

2019-07-22 21:18

MLB／今日戰績表 道奇布勒7局11K奪本季第9勝

2019-07-22 15:09

英國公開賽／地主勞瑞奪冠落淚：獻給鄉親

2019-07-22 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top