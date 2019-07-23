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NBA／鄧肯加入馬刺教練團 波波維奇：該他回報了

2019-07-23 08:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在高掛球鞋三個賽季後，前聖安東尼奧馬刺招牌球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）在今天由球團宣布加入教練團行列，將回到曾效力19個賽季的馬刺體系之中，讓教頭波波維奇（Greg Popvich）直言，鄧肯是時候該回報他了。

在1997年以選秀狀元身份加盟馬刺後，鄧肯在接下來19年寫下聯盟中傳奇一頁，不僅15度入選明星賽、兩度拿下NBA年度最有價值球員獎，還幫助馬刺五度封王寫下「奇數年傳奇」，其中前三座冠軍都由他拿下總冠軍賽MVP。

在2016年鄧肯成為聯盟史上首位效力單一球隊且拿下超過1000勝的球員後，同年七月他正式宣布高掛球鞋，「21號」球衣也獲得馬刺退休，成為隊史第八位獲得退休背號的球員。

在退役後鄧肯仍不時會回到馬刺訓練場館動動身體並與前隊友們話家常，儘管身邊友人不時強調鄧肯很享受退役後的生活，並沒有重回球場的打算，但馬刺球團今天仍宣佈鄧肯將加入教練團的消息。

不過在馬刺球團對外宣布新助理教練團成員的聲明中，依舊維持一貫的低調作風，將在球團服務近10年的哈迪（Will Hardy）列在鄧肯的前面，甚至只提到鄧肯是一名為馬刺效力過19個賽季的球員，未提及他個人對於馬刺球團的貢獻。

「哈迪是年輕且才華洋溢的籃球從業人員，由於他的知識、精神與個性，讓他贏得大家對他的尊敬。」馬刺主帥波波維奇在談到兩名新助理教練時說：「在我作為鄧肯的助手並忠誠的為他服務19年之後，現在該輪到他回報我了，這是一件非常適合的事情。」

馬刺鄧肯波波維奇
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