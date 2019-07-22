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NBA／多名大咖換球隊 諾維茨基：是瘋狂的夏天

2019-07-22 21:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

諾維茨基。 路透
諾維茨基。 路透
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闖蕩NBA職業生涯21個年頭，在今年退役的41歲前獨行俠隊球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）看到今年夏天自由市場出現多筆重磅交易仍會感到驚訝，直呼：「這絕對是個瘋狂的夏天。」

1998年投入NBA選秀，隨後加入了小牛隊，一晃眼就過了21年，成為NBA史上效力單一球隊最久的球員，他在2011年更帶領球隊拿下隊史首座 NBA 總冠軍，而他決定在今年四月宣布退休。

儘管職業生涯看過不少大大小小的交易案，看到球員來來去去，目前正積極享受退休生活的諾維茨基，近日受訪時談到今年夏天NBA的休季期出現多筆重磅交易直呼瘋狂：「今年夏天實在太瘋狂了，太讓我驚訝了。我在歐洲待了三個禮拜，那時我每天打開手機，都會看到某個球員加入哪隊的聲明。」

「在我20多年的職業生涯中，從沒看過這麼多大牌球星換球隊，這絕對是個瘋狂的夏天。」諾維茨基説，「但從生意而言，這是有好處的，下個賽季將會很瘋狂，會發生很多事情。」

今年夏天杜蘭特（Kevin Duran）離開效力3年的勇士隊，轉披籃網隊球衣，將與同樣從塞爾蒂克離隊的厄文（Kyrie Irving）成為隊友，而剛率領暴龍隊打下隊史首座總冠軍的雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）攜手前往洛城，加入快艇隊；衛斯特布魯特（Russell Westbrook）也要轉往休士頓與哈登（James Harden）組成雙MVP組合，多筆重磅交易讓今年夏天熱鬧非凡。

NBA諾維茨基塞爾蒂克
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