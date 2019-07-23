勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

明年四月如果湯普森健康歸隊，打進季後賽的勇士依舊會是一支非常可怕，擁有總冠軍競爭力球隊。這不是預言，這是很可能發生的事。不管你相不相信，勇士今年夏天已經完成最好部署和補強，補上最有運動能力七呎中鋒考利史坦，補側翼+運動能力「小狗」羅賓森和鋒衛巴克斯，更補了後場深度羅素，另外再補一個被低估22歲大前鋒史伯曼(來自老鷹)。

勇士新賽季失去五名主力，杜蘭特、伊古達拉、卡珍斯離開，李文斯頓被裁，湯普森在明年三月以前肯定都無法健康歸隊，其中三個是先發球員，一個是內線第一得分主力，只有李文斯頓角色和貢獻稍低。但新賽季的勇士更年輕，側翼運動能力更好，內線也得到兩大可用之兵填補，上季場均21分+7助攻，入選東區明星後衛羅素就是勇士額外加分。

杜蘭特(右)和伊古達拉(中)都是球提高超、經驗豐富的老將，他們的離開對勇士戰力勢必有很大的影響，但勇士馬上就補足了戰力。 歐新社資料照片 分享 facebook

當全世界都把焦點擺在快艇雷納德+喬治「雙巨頭」崛起，湖人挾詹姆斯+戴維斯合體捲土重來，火箭組成哈登+威斯特布魯克「超人組合」，勇士幾乎被看壞看衰，甚至放棄。

杜蘭特決定離開 其實間接幫助勇士完成必要重建

上季勇士在防守端效率值和數據都排不進前10，這是過去五年來第一次，這顯示勇士主力老化，板凳需要補強，同時必須年輕化。換血、融入新人，提升運動能力，勇士必須在陣容和攻防兩端做出最適合改變。

1、考利史坦是勇士近五年來運動能力最好，天賦最棒的長人，25歲，可塑性和成長空間都值得勇士培養。他的協防、高度、運動能力和籃板球，都是勇士在禁區最好補強。

勇士是一支擅長打擋拆和反擊的球隊，又精於拉開空間和傳球，考利史坦決定低薪加入勇士是聰明抉擇。

2、羅素是關鍵加分題。不管羅素是被高估，還是來勇士過水，勇士攻防體系和柯瑞的牽制力、傳球，都能幫助羅素成為更好球員。

羅素(右)和考史坦利(左)在加入勇士之後，不但對勇士有立即的助益，本身也可能打得更好。 2018-19 Panini球員卡 分享 facebook

3、史伯曼是一名有投射能力，能拉開空間大前鋒，維拉諾瓦大學出品，球技、觀念和韌性都有保障，他的可塑性和功能性都不錯，這是勇士今夏極大收穫。

4、小狗和巴克斯都是198公分鋒衛球員，都能打2-3號位置，這兩人都擅長奔跑、協防、打反擊，年輕、處於上升期，正好可以彌補李文斯頓和伊古達拉的位置，更年輕、更有可塑性。

勇士想要提升防守，已經不能只靠經驗，換血+運動能力是唯一方式。新勇士可能經驗嫩了點，防守需要一些時間才能到位，但運動能力更好，而且補齊鋒線和後場，幾個點都是勇士最需要的改變和提升。

柯瑞仍處於生涯顛峰，他是年度MVP等級球星，格林還是明星級球員，攻防都有帶動性，柯瑞和格林都具備組織力和創造力，勇士換血、變年輕，只新人功能性打出來，防守整合成功，勇士等湯普森明年四月健康歸隊，他們還是那支可怕總冠軍級別球隊。

勇士經過革命性再造之後，球隊為更年輕，動能也更強，幾位年輕整手搭配還在生涯顛峰狀態的柯瑞正是恰到好處。 2018-19 Panini球員卡 分享 facebook

如果明年季後賽舞台上看見健康湯普森和勇士，那麼快艇、湖人、金塊、火箭都要很小心。