NBA／球隊被小看 尼克新成員喊重返季後賽

2019-07-22 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



尼克新成員波提斯（左）相信，上季只拿17勝的悲慘成績已經走入歷史，新球季球隊可以前進季後賽。 歐新社 分享 facebook

今年夏天在自由市場沒有太多收穫，尼克隊重建之路看似路遙遙，不過新成員波提斯（Bobby Portis）相信，上季只拿17勝的悲慘成績已經走入歷史，新球季球隊可以前進季後賽。

波提斯接受《HoopsHype》訪問時提到，相信很多不支持尼克的球迷都會質疑，認為尼克能重返季後賽的說法是瘋人瘋語，但他自信球隊前進季後賽是有根據，「我們有很多可用之兵，我相信每個位置我們都有人手，每個位置都有2到3人可以擔任到先發，當你有那麼具天分的球員，競爭力就會提升，球隊整體也會進步。」

儘管今年2月將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送到獨行俠隊，尼克卻也清出足夠的薪資空間來簽下頂級球星，雖爭取杜蘭特（Kevin Durant）無果，新球季倒也找來藍道（Julius Randle）、莫里斯（Marcus Morris）和吉布森（Taj Gibson）。

波提斯認為，新賽季前球隊至少要3到5名能輪替的前場球員，「賽季非常長，什麼事情都可能發生，球員可能或受傷，可能會有狀況，要面對那麼長的賽程，板凳就要夠深，我認為球隊現在陣容就有深度，每個位置都是，我們有很多球員可以面對每晚高強度的競爭，我們的陣容充滿天賦，我認為我們被小看了。」

尼克雖有補強，但上季曾經的班底包括康特（Enes Kanter）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、柏克（Trey Burke）和喬丹（DeAndre Jordan）都已不在陣中。

尼克上季只拿聯盟最少的17勝，而自2015年開始，還沒有球隊能頂著上季「爐主」身分就闖季後賽；上季「吊車尾」闖季後賽的活塞隊拿41勝，代表尼克至少要多拿24場勝利才有可能實踐重返季後賽目標。