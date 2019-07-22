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NBA／見證帕奎奧擊敗瑟曼 唐斯：傳奇不滅

2019-07-22 13:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在賽後直呼帕奎奧傳奇不滅。...
灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在賽後直呼帕奎奧傳奇不滅。 截圖自灰狼官方推特
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可能是退役前告別戰，40歲菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）證明自己仍戰無不勝，與WBA次世界冠軍瑟曼（Keith Thurman）激戰12回合判定勝出。此戰NBA球星雷納德（Kawhi Leonard）也成座上嘉賓，灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也在賽後直呼帕奎奧傳奇不滅。

兩大拳王帕奎奧與瑟曼，昨日在拉斯維加斯美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）交鋒，帕奎奧第一回合就將瑟曼擊倒在地，兩人歷經12回合交戰，帕奎奧最終獲得判定勝出，40歲的他也成為史上最年長的次中量級（welterweight）冠軍。

這場精彩對決吸引眾多NBA球星觀戰，包括菲裔美籍後衛克拉克森（Jordan Clarkson）、土耳其中鋒康特（Enes Kanter）賽後都在推特恭賀帕奎奧獲勝，唐斯則寫道，「精彩的一役，帕奎奧了不起的勝利。傳奇永不滅」。

菲律賓拳王帕奎奧證明自己仍戰無不勝 美聯社
菲律賓拳王帕奎奧證明自己仍戰無不勝 美聯社
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帕奎奧賽後則稱讚瑟曼是位難纏對手，且相當強壯，「感謝所有拳迷，相信你們也看了一場精采比賽，即便瑟曼輸了，但他仍發揮他的最佳表現。他是位強壯的拳手。」

瑟曼表示，自己的狀態不比帕奎奧差，唯獨帕奎奧經驗更勝一籌，也希望未來還有機會能再和帕奎奧交手。

唐斯NBAEnes Kanter
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