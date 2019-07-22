NBA／談錢不舒服？ 保羅盼打破禁忌建理財觀念

2019-07-22 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



球員工會主席保羅（Chris Paul）希望能改變現狀，設法讓年輕一輩的球員及早建立理財觀念。 路透社 分享 facebook

自由市場球員薪資總被搬上檯面，但實際上，球員休息室卻鮮少談錢。球員工會主席保羅（Chris Paul）希望能改變現狀，設法讓年輕一輩的球員及早建立理財觀念，並了解金錢所帶來的責任和力量。

早在效力快艇隊時期，保羅就曾要求老闆鮑爾默（Steve Ballmer）以及球團高層與球員談財務管理，希望這位前微軟執行長能暢談自己的理財之道，「我的宗旨是，希望聯盟中能持續對話，球員或許會願意傾聽老闆或CEO如何掌控財務管理。」

近日接受《The Athletic》訪問，保羅便透露，球員間在休息室什麼都能談，唯獨錢是從不碰觸的話題，「從來沒有人談錢，因為這是令人不舒服的話題。」

保羅表示，正是因為球員揮金如土故事時有所聞，他才希望能夠教育年輕球員，如何珍惜短暫的球員生涯，「『菜鳥適應計畫』（rookie transition program）有各項專業人士教導、幫助你，但當你18歲進到聯盟，你滿腦子只想著籃球，完全不懂何謂健康保險。」

保羅希望能夠打破現狀，且打破禁忌，讓球員從不去談錢到懂得理財，「因為這太屢見不鮮，所以才必須談。因為在極為短暫的生涯裡，你得盡所可能將一切最大化。」