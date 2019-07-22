NBA／看好KD成雷納德翻版 球評：創造籃網歷史

2019-07-22 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



退役名將轉球評的羅斯認為，加盟籃網隊對杜蘭特是再好不過的選擇，這樣才有機會創造歷史。 截圖自籃網官方推特 分享 facebook

籃網隊今夏收穫滿滿，延攬杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）、喬丹（DeAndre Jordan）打造新三巨頭，即便杜蘭特帶傷加盟，退役球員羅斯（Jalen Rose）仍看好籃網前景，並以雷納德（Kawhi Leonard）為例，認為這是最明智之舉。

上季總冠軍賽遭逢右腳阿基里斯腱撕裂，杜蘭特身價不減，最終選擇在籃網隊落腳。羅斯認為，相較於先前傳得沸沸揚揚的尼克隊，加盟籃網隊對杜蘭特是再好不過的選擇，才有機會創造歷史。

「我們看到雷納德為多倫多暴龍隊所做的，如何幫助暴龍隊奪下隊史首座總冠軍。」退役後轉任球評的羅斯，近日接受訪問說出他的見解，表示杜蘭特轉戰籃網隊絕對優於尼克，因為尼克隊已經擁有太多輝煌歷史，籃網隊則否，球員更有發揮空間。

羅斯說，「但籃網隊可以說是一面空白畫布，才剛搬至紐約，他們有機會為球隊寫下全新的歷史篇章。」

為了幫助杜蘭特術後恢復昔日身手，籃網隊有備而來，除了醫療團隊早就針對杜蘭特復健做規劃，更找來美國海軍特種作戰司令部訓練海豹部隊、澳式橄欖球球隊的體能訓練師等人組成訓練團隊，也讓籃網隊新球季備受期待。