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瓊斯盃／中華藍74比97不敵菲律賓 苦吞第二敗

2019-07-20 21:27聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華藍隊今晚在瓊斯盃男籃賽對上菲律賓隊，全隊命中率低迷，兩分球與三分球命中率皆不到四成，僅有陳盈駿19分、李啟瑋13分，兩人得分超過10分，終場以74比97不敵菲律賓隊，吞下本屆賽事第二敗。

瓊斯盃男籃賽倒數第二天，擁進滿場球迷為中華隊加油。記者余承翰／攝影
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中華藍李啟瑋（左）突破包夾上籃放進兩分。記者余承翰／攝影
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中華藍洋將John Florveusㄑ雙手灌籃得分。記者余承翰／攝影
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瓊斯盃中華藍與菲律賓隊之戰，「黃金世代」球員楊敬敏（前左）、林志傑（後排右起）、...
瓊斯盃中華藍與菲律賓隊之戰，「黃金世代」球員楊敬敏（前左）、林志傑（後排右起）、田壘、陳世念、呂政儒在場邊觀戰。記者余承翰／攝影
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中華藍胡瓏貿（中）突破包夾上籃放進兩分。記者余承翰／攝影
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中華藍陳盈駿（右）砍進全隊最高的19分。記者余承翰／攝影
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中華藍陳盈駿（左）砍進全隊最高的19分。記者余承翰／攝影
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中華藍周儀翔（中）突破包夾上籃放進兩分。記者余承翰／攝影
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中華藍劉錚（左）快攻上籃時製造菲律賓隊球員犯規。記者余承翰／攝影
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中華藍周柏臣（右）撲倒在地奮力與菲律賓隊球員搶球。記者余承翰／攝影
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中華藍以74比97不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影
中華藍以74比97不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影
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瓊斯盃陳盈駿李啟瑋
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