NBA／休季創新招 哈登：看起來像走步但不是

哈登(前)。 路透 分享 facebook 為備戰新球季而宣布不打世界盃的火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden),預告下季將有創新動作要給球迷耳目一新感受,不過曝光前先給球迷打預防針,動作雖然看起來會像走步,但實際上並不是,再度為自己後撤步沒有走步喊冤。

哈登今天出席休士頓當地媒體活動,被小球迷問及為何開啟走步後撤步先例,哈登表示,在最高等級的籃球殿堂,你必須年年精進自己,「你得想辦法創造出優勢,這就是我在做的,那並不是走步。」

哈登表示,當自己到歐洲、中國大陸甚至在美國,經常看到孩子運用後撤步,這些動作都能為球員在場上增加更多機會,這也是自己正在做的。

只是光是後撤步還不夠,哈登透露,新球季還將帶著新招亮相,「那看起來會像走步,但其實沒有。所以直到他們說那是走步為止,我會繼續帶來更多創新,發揮我的影響力。」

另外,談到新球季將和衛斯特布魯克(Russell Westbrook)再續前緣,哈登展開雙臂歡迎,並對於火箭新陣容將會無縫接軌深具信心,「當你擁有天賦,隊友也有高IQ,且願意犧牲,那麼一切就會水到渠成。」

哈登表示,並不會擔心與衛斯特布魯克的磨合,「我們在NBA、2012年倫敦奧運都當過隊友,只要多溝通,透過一場場比賽,自然會瞭解彼此。」

