NBA／休季創新招 哈登：看起來像走步但不是

2019-07-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈登(前)。 路透 分享 facebook 為備戰新球季而宣布不打世界盃的火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden），預告下季將有創新動作要給球迷耳目一新感受，不過曝光前先給球迷打預防針，動作雖然看起來會像走步，但實際上並不是，再度為自己後撤步沒有走步喊冤。

哈登今天出席休士頓當地媒體活動，被小球迷問及為何開啟走步後撤步先例，哈登表示，在最高等級的籃球殿堂，你必須年年精進自己，「你得想辦法創造出優勢，這就是我在做的，那並不是走步。」

哈登表示，當自己到歐洲、中國大陸甚至在美國，經常看到孩子運用後撤步，這些動作都能為球員在場上增加更多機會，這也是自己正在做的。

只是光是後撤步還不夠，哈登透露，新球季還將帶著新招亮相，「那看起來會像走步，但其實沒有。所以直到他們說那是走步為止，我會繼續帶來更多創新，發揮我的影響力。」

另外，談到新球季將和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再續前緣，哈登展開雙臂歡迎，並對於火箭新陣容將會無縫接軌深具信心，「當你擁有天賦，隊友也有高IQ，且願意犧牲，那麼一切就會水到渠成。」

哈登表示，並不會擔心與衛斯特布魯克的磨合，「我們在NBA、2012年倫敦奧運都當過隊友，只要多溝通，透過一場場比賽，自然會瞭解彼此。」