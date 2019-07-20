NBA／又一大咖辭退世界盃 哈登也宣布不打

2019-07-20 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈登將不出征世界盃男籃賽。 美聯社 分享 facebook 「一眉」戴維斯（Anthony Davis）上周宣布辭退世界盃美國隊，火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天跟進，表示已經向美國隊主帥波波維奇（Gregg Popovich）告知，確定不打世界盃，專注備戰新球季。

哈登在2012年倫敦奧運、2014年世界盃都為美國男籃打下金牌，不過火箭隊今夏迎來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），哈登選擇將休季時間保留給球隊，為新陣容磨合，他已向波波維奇告知，不會參加拉斯維加斯開訓的訓練營，8月31日中國大陸登場的世界盃也一併缺席。

戴維斯、哈登相繼退出世界盃後，里拉德（Damian Lillard）、華克（Kemba Walker）、葛登（Eric Gordon）、塔克（P.J. Tucker）成為美國男籃僅存的明星球員，日前在大名單中的羅瑞（Kyle Lowry）、勒夫（Kevin Love）、比爾（Bradley Beal）、米道頓（Khris Middleton）等人，都因動刀和不同原因辭退美國隊。

美國男籃預計將在8月6日拉斯維加斯開訓，展開為期5天集訓。另一方面，明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）也在日前宣布不打澳洲隊，騎士湯普森（Tristan Thompson）則辭退加拿大隊，讓今年世界盃星光黯淡。