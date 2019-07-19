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瓊斯盃／生日出賽繳11分 周桂羽：有機會更想把握

2019-07-19 16:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

周桂羽（右）生日出賽繳11分。記者葉信菉／攝影
周桂羽（右）生日出賽繳11分。記者葉信菉／攝影
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今天過21歲生日的周桂羽，今天在台師大隊友到場相挺下，繳出11分的成績，儘管最終中華白以67：76不敵擁有身高優勢的伊朗隊，吞下5連敗，總教練桑茂森仍給予子弟兵肯定。

面對具有身高優勢的伊朗，首節就面臨雙位數落後，次節還曾落後達到17分，但中華白展現拚勁，第四節一開始周桂羽連續兩顆外線破網，個人連拿8分，率隊追到個位數分差，最終中華白以9分差落敗，吞下第5敗。

儘管中華白在籃板數上以27：46不敵伊朗，但主帥桑茂森仍給予子弟兵肯定，「經過這幾場比賽，從彰化來到新莊，球隊在防守上做了修正，昨天對日本、今天對伊朗，都展現出良好的積極性及企圖心，這是白隊想讓外界看到的。」

而今天剛好過21歲生日的周桂羽，第四節找回手感，一上場就連飆兩顆三分球，個人連拿8分，「就是把握住外線機會。」而今天剛好遇到黃泓瀚輪休，他也扛起教練賦予的4號位責任，「生日沒有想太多，就只是把教練交代好的任務徹底執行，把自己該做的事做好，我也會私下向大瀚討教，努力進步。」

去年瓊斯盃首度披上中華白球衣，不過生日那天中華白並未有賽程，今年適逢生日出賽，又有台師大隊友到場相挺，周桂羽説：「有上場機會會更想把握住，也希望明年還有機會與中華白的團隊一起打球。」中華白另有賴廷恩貢獻全隊最高的13分、吳永盛11分、林庭謙也有9分、3籃板。

賴廷恩。記者葉信菉／攝影
賴廷恩。記者葉信菉／攝影
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周桂羽瓊斯盃吳永盛
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