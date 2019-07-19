NBA／球隊總管匿名開砲 球星轉隊太自由該管管了

2019-07-19 12:48 世界日報 編譯組／綜合報導



：NBA匿名總經理放炮酸雷納德湯普森沒領導力。 世界日報 分享 facebook

NBA自由球員簽約告一段落，頂級年薪滿天飛，連二線球星也拿頂薪。體育網站看台報導（Bleacher Report）記者布卓（Ric Bucher）邀請六支球隊總經理匿名暢所欲言，他們也不客氣地向球星頂薪開砲，連雷納德（Kawhi Leonard）與湯普森（Klay Thompson）都中槍，這些總經理表示，球星轉隊太「自由」，NBA應考慮節制。

今年自由球員市場開市第一天，球隊老闆同意開出支票金額就已破30億元。從好的方面來說，這顯示NBA業務欣欣向榮，球星也因而荷包滿滿，皆大歡喜。然而像這樣無底洞般花錢，也難免讓人感到戒慎恐懼。

在銀彈滿天飛之下，一位總經理甚至對雷納德也雞蛋裡挑起骨頭。他的批評是：雷納德只顧自己好，但並未提升隊友。「他並未帶動全隊。」

不過這位總經理的話聽來有些「酸葡萄」，可以打包票他不是洛杉磯快艇隊總經理。雷納德與快艇隊簽下三年1億300萬元合約之後，快艇隊立即成為問鼎總冠軍熱門隊。

對快艇隊來說，他們怨的不是給太多錢，而是沒機會給更多。他們巴不得與雷納德簽更長合約，把他長期包下。雷納德固然話不多，然而有他在的球隊戰績都轉好是事實。

西區一名總經理說，金州勇士隊犯不著給湯普森五年1億9000萬元肥約。他說，湯普森能攻能守，手上有三枚總冠軍戒指，「他是個好球員，但不是領導者，他只是上場把球投進籃框。」

另一位總經理怨嘆，由於大家都在灑鈔票，小市場受到壓力不得不跟進，甚至連第二線、第三線球星都沾光。夏洛特黃蜂隊就理智不給沃克（Kemba Walker）頂薪，但密爾瓦基公鹿隊卻願給米道頓（Khris Middleton）五年1億7800萬元頂薪。

讓這些總經理更不滿的是，就算球隊老闆捨得花大錢，但頂級年薪並不保證球星會兌現承諾，他們還是有充分自由一走了之。

例如喬治（Paul George）一年前才與奧克拉荷馬市雷霆隊簽下頂薪合約，今年就在雷納德召喚下走人；濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）也一樣，早早就通知紐奧良鵜鶘隊他要離開。

在座一位西區總經理表示，NBA理事長席佛（Adam Silver）應該「站出來」。球員現在權力太大，不但可左右合約薪資，還能說走就走。如果NBA能限制球星毀約轉隊的自由，小市場球隊就不必被迫跟進灑錢。