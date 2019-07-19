NBA／NIKE槓雷納德 反訴Logo為所屬團隊設計

2019-07-19 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雷納德為自己專屬標誌(胸前)與NIKE槓上。 美聯社 分享 facebook 雷納德LOGO。 分享 facebook 在今年帶領多倫多暴龍拿下隊史首座總冠軍後，明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的季後場外生活卻相當忙碌，不僅要為轉戰洛杉磯快艇做準備，與NIKE的商標爭奪戰也持續延燒。

雷納德在去年底揮別NIKE加入紐巴倫（New Balance）旗下，並在今年總冠軍賽期間向美國加州南區聯邦地區法院控告NIKE，希望奪回自己設計的「Klaw」個人商標所有權，當時雷納德在訴訟書中提到，「Klaw」的大手設計是以他大學時的創作概念所延伸，並經由設計師協助設計而成，雖然之後授權給NIKE旗下的Jordan Brand使用，但對方卻在未經過他同意下逕自申請著作權，導致雙方對簿公堂。

不過今天NIKE也對雷納德提出反訴，強調「Claw Design」是由NIKE設計師團隊所創造，正如同雷納德之前對外承認的，「在他的投訴中，雷納德稱他為NIKE提供了一個設計，這是事實，但他所提供的設計是『爪』卻是錯誤的，在他的訴訟書中沒有一次提及雷納德提供的設計是爪狀，他卻將此混為一談，使外界聽起來那些他提供的零散作品像是同一個，但實際上它們並不是。」

在這次的反訴中，NIKE也附上了當年雷納德提供給該公司的圖像，其中包括「KL」在一隻手中，以及NIKE最後創造的設計做比較，並強調雷納德已經違反當初與NIKE簽約時對於「Claw Design」的獨家所有權，該公司將要求法院禁止雷納德繼續使用該商標，並撤回對NIKE的訴訟，甚至將會請求金錢賠償。