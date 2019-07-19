親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

長榮走過罷工低谷 歐洲布局再下一城！明年2月飛進米蘭

運動筆記Andorra ultra trail 100mile-賽前環境適應2振作
健行筆記登山隊伍的守護者-淺談留守人的角色扮演聖母登山步道.三角崙山【台灣製造.國際認證的抹茶冰淇淋】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

NBA／成兩職業足球隊股東 哈登：休士頓是我家

2019-07-19 08:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

哈登入股職業足球隊。 美聯社
哈登入股職業足球隊。 美聯社
分享
儘管本賽季帶領休士頓火箭衝擊總冠軍的目標未能達成，但「大鬍子」哈登（James Harden）顯然很滿意在休士頓的生活，今天傳出他入股了經營休士頓男、女職業足球隊以及西班牙外換銀行體育場的集團，並重申希望長留在休士頓為該城市奪下一座總冠軍的決心。

火箭今年在季後賽第二輪遭到勇士擊退後，球隊在陣容上做出異動，將主控保羅（Chris Paul）交易到雷霆，換回哈登的昔日戰友衛斯特布魯克（Russell Westbrook），試圖在新賽季競爭將變得更加激烈的西區尋求突破。

而火箭一哥哈登也透過場外的投資行動，來宣告打算長留在休士頓的決心，他在今天傳出入股了掌控職業女足隊休士頓衝鋒隊、職業男足隊休士頓迪納摩以及經營兩隊所屬主場西班牙外換銀行體育場的團隊，他認購的股份為百分之五，而根據資料顯示，這兩支球隊與該體育場的市值約為4億7500萬美元。

對於成為休士頓兩支足職業球隊以及體育場的小股東，哈登在聲明中提到，「我很開心加入這兩支球隊的所有權組織，並自豪成為具有長遠歷史與美好未來的俱樂部的一員，休士頓就是我的家，我認為這是一種投資我的城市並且擴展我商業利益的方式。足球，尤其是美國職業足球大聯盟，在我的一生與這個國家有爆炸性的發展，多年來我都是他們的球迷，尤其在休士頓有一群龐大的足球迷，所以當有這樣的機會時，對我來說是個簡單的決定。」

哈登所入股的經營團隊，成員包含了前世界拳王奧斯卡德拉霍亞（Oscar De La Hoya），他認為哈登將能藉由自己成功的運動員經驗幫助上整個經營團隊，「哈登在運動場上已處於領先位置，所以他會想在場外接受新的挑戰是很自然的，他總展現最好的動力與決心，我們希望他能把這種態度帶入我們俱樂部中。」

哈登勇士Chris Paul
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

NBA／NIKE槓雷納德 反訴Logo為所屬團隊設計

2019-07-19 08:44

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

NBA／湖人是「大便」表情日太陽惡搞 湖粉怒了

2019-07-18 18:14

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

NBA／史密斯恢復自由身 預計與公鹿進行會面

2019-07-19 09:24

NBA／曾被布萊恩說軟蛋 哈沃德：現在要感謝他

2019-07-18 17:36

NBA／堅信哈登、衛少組合 丹東尼：除非化學反應不對

2019-07-18 16:23

NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39

NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37

NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32

NBA／再同隊朗多與卡珍斯 戴維斯笑稱是詹皇加入我們

2019-07-18 12:46

NBA／為快艇、湖人效力？ 歐尼爾：兩隊我都不要

2019-07-18 11:13

男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05

NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59

NBA／合體知名娛樂經紀公司 詹皇經紀團隊再創高峰

2019-07-18 10:30

NBA／帕金森氏症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34

NBA／暴龍冠軍教頭諾斯領軍 加拿大公佈世界盃名單

2019-07-18 09:17

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00
看更多

熱門文章

印尼羽賽／泰國女將望球興嘆 戴資穎直落二晉8

2019-07-18 11:49

NBA／為快艇、湖人效力？ 歐尼爾：兩隊我都不要

2019-07-18 11:13

男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05

NBA／再同隊朗多與卡珍斯 戴維斯笑稱是詹皇加入我們

2019-07-18 12:46

NBA／帕金森氏症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

2019-07-18 13:14

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37

NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59

NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32

NBA／堅信哈登、衛少組合 丹東尼：除非化學反應不對

2019-07-18 16:23

MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00

12強賽／業餘王牌吳昇峰入中華隊 將參與中職明星賽

2019-07-18 20:28

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-18 19:00

NBA／曾被布萊恩說軟蛋 哈沃德：現在要感謝他

2019-07-18 17:36

印尼羽賽／戴資穎打頭陣 戰宿敵搶4強門票

2019-07-18 21:41

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

印尼羽賽／唯一男雙出局 戴資穎和宿敵爭4強門票

2019-07-18 20:04

夏季甲子園 ／佐佐木朗希時速155火球無安打比賽

2019-07-18 12:43

港口盃／中華隊7：6勝庫拉索 再一勝進冠軍戰

2019-07-18 23:19

瓊斯盃／首度對位韓國金鐘奎 譚傑龍：很亢奮

2019-07-18 17:55

NBA／湖人是「大便」表情日太陽惡搞 湖粉怒了

2019-07-18 18:14

MLB／洋基教頭粗口秀 場邊麥克風全都錄

2019-07-19 07:48

網球／美網會內名單 三大天王就位

2019-07-18 16:52

NBA／NIKE槓雷納德 反訴Logo為所屬團隊設計

2019-07-19 08:44

NBA／合體知名娛樂經紀公司 詹皇經紀團隊再創高峰

2019-07-18 10:30

12強賽／國際賽要強心臟 許順益：吳昇峰有條件

2019-07-18 21:11

MLB／大雨暫停還能裸奔 竟把遮雨帆布當成滑水道

2019-07-18 18:42

柔道／帶隊9年意外列備取 大同金牌教練心灰意冷

2019-07-18 22:57

MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30

NBA／成兩職業足球隊股東 哈登：休士頓是我家

2019-07-19 08:14

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

瓊斯盃／對日從輸20分到8分差 桑茂森：讓對手看到進步

2019-07-18 20:09

印尼羽賽／小戴逆轉晉8強 今戰宿敵依瑟儂

2019-07-18 23:58

MLB／巨人教頭年底將出缺 吉拉迪不否認有興趣

2019-07-19 07:49

網球／暢談心路歷程 大坂直美透露必須成功的理由

2019-07-18 14:50

MLB／錯過無安打比賽 教士菜鳥：第六局後就在算

2019-07-18 12:10

世足賽／預賽分組 中華隊抽籤不好也不差

2019-07-18 11:05

中職／明星賽 業餘王牌吳昇峰入列

2019-07-18 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top