NBA／成兩職業足球隊股東 哈登：休士頓是我家

2019-07-19 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



哈登入股職業足球隊。 美聯社 分享 facebook 儘管本賽季帶領休士頓火箭衝擊總冠軍的目標未能達成，但「大鬍子」哈登（James Harden）顯然很滿意在休士頓的生活，今天傳出他入股了經營休士頓男、女職業足球隊以及西班牙外換銀行體育場的集團，並重申希望長留在休士頓為該城市奪下一座總冠軍的決心。

火箭今年在季後賽第二輪遭到勇士擊退後，球隊在陣容上做出異動，將主控保羅（Chris Paul）交易到雷霆，換回哈登的昔日戰友衛斯特布魯克（Russell Westbrook），試圖在新賽季競爭將變得更加激烈的西區尋求突破。

而火箭一哥哈登也透過場外的投資行動，來宣告打算長留在休士頓的決心，他在今天傳出入股了掌控職業女足隊休士頓衝鋒隊、職業男足隊休士頓迪納摩以及經營兩隊所屬主場西班牙外換銀行體育場的團隊，他認購的股份為百分之五，而根據資料顯示，這兩支球隊與該體育場的市值約為4億7500萬美元。

對於成為休士頓兩支足職業球隊以及體育場的小股東，哈登在聲明中提到，「我很開心加入這兩支球隊的所有權組織，並自豪成為具有長遠歷史與美好未來的俱樂部的一員，休士頓就是我的家，我認為這是一種投資我的城市並且擴展我商業利益的方式。足球，尤其是美國職業足球大聯盟，在我的一生與這個國家有爆炸性的發展，多年來我都是他們的球迷，尤其在休士頓有一群龐大的足球迷，所以當有這樣的機會時，對我來說是個簡單的決定。」

哈登所入股的經營團隊，成員包含了前世界拳王奧斯卡德拉霍亞（Oscar De La Hoya），他認為哈登將能藉由自己成功的運動員經驗幫助上整個經營團隊，「哈登在運動場上已處於領先位置，所以他會想在場外接受新的挑戰是很自然的，他總展現最好的動力與決心，我們希望他能把這種態度帶入我們俱樂部中。」