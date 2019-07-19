貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2014梯NBA選秀曾被譽為繼黃金2003梯次之後，整體素質之高的大物年。其中堪薩斯大學當年由維金斯(Andrew Wiggins)、安比德(Joel Embiid)包辦狀元、探花最為驚人。而雖然安比德當時一場球都沒打，就因傷缺席了兩年之久，不少人當時質疑七六人這個決策又是個籃球啟蒙時間晚的高順位水貨內線再一例。

2014年NBA選秀在還沒開始選之前就已被看好，現在回過頭來看卻實是自2003年來最豐收的一年，甚至第二輪都還有不少驚喜！ 歐新社資料照片 分享 facebook

時至今日，卻沒想到，安比德已經東區，甚至是聯盟前五中鋒的頂級水準，成為主宰七六人勝負的核心人物。然而當屆選秀會前宛若詹姆斯(LeBron James)、安東尼(Carmelo Anthony)翻版的瑜亮之爭，維金斯與帕克(Jabari Parker)兩人的職業生涯卻是越來越不順遂。

瑜亮情節 如今各自為了生存奮戰

當年的選秀評價給予來自杜克的帕克屬於進攻技巧全面開發的進攻萬花筒，雖然當年不以體能見長，卻被看好能夠銜接上職業賽場成為即戰力，模板是真理皮爾斯和甜瓜安東尼的綜合體。

而對於維金斯的分析是體能驚人的出眾，擁有出色的靜態身體數據，與動態體測結果，被看好在防守端擁有優秀的基礎條件。至於進攻技術雖不若帕克的華麗，整體球技卻被認定擁有更高的未來可塑性，頂著一頭爆炸頭，搭配恐怖體能，維金斯看上去還曾被譽為是年輕時的小飛俠布萊恩。

進入聯盟後，帕克經歷兩次十字韌帶大傷後，卻像個不死鳥一樣，體能爆發力比起受傷前更加兇猛，但是尷尬的三四號定位，加上速度不夠快，外線不夠穩定，讓他在離開公鹿隊後找不到歸屬，與公牛簽下兩年四千萬大約，合約還沒走完就被公牛放棄交易到巫師，如今，新球季將再以2年1300萬轉戰老鷹，也希望他的職業生涯能安定下來，況且他才24歲，在年輕化的老鷹陣中，絕對還能打。

至於維金斯的生涯起步看似比帕克順利一些，但是5年來卻沒有培養成為球團、外界、球迷的期待的球星級別，但卻坐擁延長合約，目前年薪高達2500萬的他來說，至今竟已成為制服組想尋求交易，都無從處理起的燙手山芋。

2014 NBA選秀好手如雲，多位當年的菜鳥已成為球隊的中流砥柱，但貴為選秀狀元的維金斯(前排左二)和榜眼帕克(前排右一)卻非常讓人失望。 歐新社資料照片 分享 facebook

維金斯當年還沒等到開季就被騎士交易到北大荒換取勒夫(Kevin Love)，讓灰狼直接確定將以他為核心進入重建。他首年場均出賽就來到36分鐘，繳出16.9分4.6籃板2.1助攻的數據。

隔年灰狼再拿下狀元籤，補進當年無懸念的狀元人選唐斯(Karl-Anthony Towns)，看似北大荒就將以充滿天賦的兩人拍檔作為核心。維金斯二年級的數據也提升至20.7分，命中率上升到45.9%，但是除了靠體能取分外，維金斯的打法獨了些，且創造力不足，無法撐起攻擊發動機的角色，連結與隊友間的配合。被寄予厚望的防守潛質、觀念也沒有甚麼亮眼的改變。

反倒是唐斯更為全能，穩定成為球隊雙十製造機之外，在陣中的影響力更像是新一代的狼王，生涯四季例行賽僅缺賽過四場，上季平均33分鐘內，雖創下生涯新多的3.1次失誤，但各項數據依舊優秀，繳出24.4分12.4籃板3.4助攻1.6火鍋，投籃命中率超過五成，三分球命中率高達40%。

維金斯連兩年衰退 新球季成關鍵

自從2017賽季，維金斯創下生涯最高的23.6分，三分球命中率35.6%，讓球團對於他的培養、評價，雖無法於各環節影響球隊，也沒有足夠領袖風範作為一哥人選，但至少是個純得分好手，但這美好想像只停留了一季。隔年他場均得分一口氣暴跌到17.7分，上季維金斯則打了73場，場均18.1分4.8籃板2.1助攻，命中率創生涯新低的41%，連續兩年場均得分未達20分，還有先前球隊在巴特勒(Jimmy Butler)還在陣中時的內部紛擾，維金斯不論心態上還是球技層面，整體聲勢跌落谷底。

被巴特勒公開批評態度散漫，空有體能天賦卻不思贏球之道的維金斯等人，據傳當時還在隊內練習，被巴特勒率領的三軍痛擊先發五人。以維金斯當年被捧上天的條件來討論，五個球季下來，他的天賦遲遲無法兌現到預期的高度是事實，貴為眾所矚目的選秀大物年狀元，壓力自然更加沉重。

灰狼讓兩大狀元聯手出擊並沒有打出什麼名堂，只見唐斯獨走、維金斯憔悴。 歐新社資料照片 分享 facebook

今夏就曾傳出唐斯多次公開稱讚羅素(D'Angelo Russell)，是球團想引進羅素讓兩人一同打拼的推手，無奈維金斯的約大又長，市場價值又處於低點，管理階層在操作薪資空間上實在不容易找到下家接手。

維金斯才24歲，以年齡來看仍未達職業生涯顛峰期，但是他必須從心態改變做起，場上單防的專注與壓迫度，對側翼球員相當重要的協防、底線關門意識，還有卡位籃板與衝搶的企圖心，都是他在得分數據以外急需追求、提升自我的目標，當然也得減少他場內外時而脫線的演出就是。

進攻端方面，維金斯執著於單調投射，持球技術不足的缺陷，缺乏自主進攻創造與撕裂防線的破壞性，浪費了他的爆發力也侷限住他的格局，甚至偏獨派的球風，讓他在場上與唐斯甚至其他隊友，整支灰狼隊多數時間看起來像各打各的球，缺乏團隊的配合與溝通。

維金斯(左)在灰狼的5個球季成長非常有限，並沒有完全發揮他的天份，而且投籃和罰球越來越不準，實在是非常離譜。 歐新社資料照片 分享 facebook

可愛與字母哥的進化史 值得狀元借鏡

看看2011年首輪第15順位的雷納德(Kawhi Leonard)，2013年首輪第15順位的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，兩人都是在當屆選秀中評價兩極、往後定位被各家球團存疑，選秀順位和聲勢皆不如樂透前段新秀被炒翻天的那種行情。但是這兩人卻默默地從踏進職業戰場的第一天起就不曾間斷高度自律的苦練、提升自我全方位的球技開發。

雷納德從防守端大鎖，開發出進攻手段，到如今成為無所不在的進攻機器，帶領暴龍拿下隊史首冠的超級球星，並在自由市場左右整個聯盟版圖。安戴托昆波則是挑戰場上五個位置，不框住自己的定位，身型從瘦弱到壯碩，甚至擁有不亞於詹皇的坦克切入，並且心態上不以全聯盟最佳戰績與拿下例行賽MVP自滿，要人們忘記他身為MVP的存在，他得繼續苦練，並想與雷納德再次對決。

維金斯優異的體能可以幫助他在想達到某個技術水準的等級，比起其他人有更高機會能做到，但這畢竟只是先天條件，真正取決於成就偉大與否還是在於個人的自律以及堅持。

有太多低順位英雄的例子了，光是本季表現精湛的這兩大鋒線球星的進化史以及他們各自對於目標的渴望與企圖心都很值得身為天之驕子的維金斯借鏡的最佳寫照。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄