NBA／湖人是「大便」表情日太陽惡搞 湖粉怒了

2019-07-18 18:14 聯合新聞網 綜合報導



分享 facebook 隨著自由市場消息漸漸轉淡，以及夏季聯賽結束，上至球隊，下至球迷似乎都沒了重心，不過太陽打算於「世界表情符號日（World Emoji Day）」來吸引一點目光，甚至偷偷數落其他球隊。

於昨天的世界表情符號日，太陽於官方推特上發文，替每支球隊都配上代表各隊特色的表情符號，像是「大橋」代表勇士，「三葉草」代表塞爾蒂克，唯獨湖人的表情符號是「大便」。

或許是選錯表情符號，但太陽此一行為以引發許多湖人球迷不滿。有球迷直接留言「湖人16冠，太陽0冠」還以顏色，也有人嗆「等不及看到你們分區墊底了」。

也許太陽是想挑起過往與湖人競爭歷史，太陽曾在2010年季後賽重返西區決賽舞台，當時對手正好是湖人，不過6站過後不敵當年強勢的湖人。

這個暑假「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）加盟快艇，洛城內戰引發話題，現在看來湖人往日的宿敵太陽，似乎也想參一腳。