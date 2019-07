NBA／曾被布萊恩說軟蛋 哈沃德：現在要感謝他

布萊恩(左)當年與哈沃德合作。 美聯社 分享 facebook

若湖人退役球星布萊恩(Kobe Bryant)與「超人」哈沃德(Dwight Howard)同時被提起,不少人第一時間肯定會聯想到,先前布萊恩嗆哈沃德「軟蛋(soft)」的畫面,當事人哈沃德近日公開聲明,他很感謝布萊恩過去對他說過這番話。

哈沃德近期上福斯電視台訪談節目「Fair Game」,談到過去被布萊恩嘲諷打球太軟,他曾經為此生氣很久,但經過長年思考,現在終於了解布萊恩想表達的事。

目前身處灰熊的哈沃德告訴主持人,「我過去很生他的氣,但我在想他應該是在說我打球的態度,而不是我的身材、體態。當初的我沒有意識到這件事,因此非常討厭他,但現在我知道他想傳達什麼了。」

除了解言詞背後意涵,哈沃德也在節目上對布萊恩表達謝意,「每個人每個時期的成熟程度都不同,當時的我對布萊恩成熟的程度一無所知。所以我很感謝你,布萊恩。謝謝你嗆我軟蛋,我現在終於明白你的意思了。」

目前33歲的哈沃德也將近步入生涯晚年,曾經的8屆全明星,離開湖人後輾轉待過5支球隊,現在的他,透過坦吐可以看出比起以往更成熟,但若是早點擁有這份成熟,哈沃德的生涯可以更平順些。

Dwight Howard says he appreciates Kobe for calling him “soft”



(🎥 @FairGameonFS1 ) pic.twitter.com/UFiaWxIl4W