NBA／曾被布萊恩說軟蛋 哈沃德：現在要感謝他

2019-07-18 17:36 聯合新聞網 綜合報導



布萊恩(左)當年與哈沃德合作。 美聯社 分享 facebook

若湖人退役球星布萊恩（Kobe Bryant）與「超人」哈沃德（Dwight Howard）同時被提起，不少人第一時間肯定會聯想到，先前布萊恩嗆哈沃德「軟蛋（soft）」的畫面，當事人哈沃德近日公開聲明，他很感謝布萊恩過去對他說過這番話。

哈沃德近期上福斯電視台訪談節目「Fair Game」，談到過去被布萊恩嘲諷打球太軟，他曾經為此生氣很久，但經過長年思考，現在終於了解布萊恩想表達的事。

目前身處灰熊的哈沃德告訴主持人，「我過去很生他的氣，但我在想他應該是在說我打球的態度，而不是我的身材、體態。當初的我沒有意識到這件事，因此非常討厭他，但現在我知道他想傳達什麼了。」

除了解言詞背後意涵，哈沃德也在節目上對布萊恩表達謝意，「每個人每個時期的成熟程度都不同，當時的我對布萊恩成熟的程度一無所知。所以我很感謝你，布萊恩。謝謝你嗆我軟蛋，我現在終於明白你的意思了。」

目前33歲的哈沃德也將近步入生涯晚年，曾經的8屆全明星，離開湖人後輾轉待過5支球隊，現在的他，透過坦吐可以看出比起以往更成熟，但若是早點擁有這份成熟，哈沃德的生涯可以更平順些。